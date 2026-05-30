Inés Moreno, traumatóloga: "La peor forma de cuidar tu columna es justo lo que todo el mundo hace"

¿Sufres de dolor lumbar? Las molestias en la columna son muy comunes en nuestra sociedad. Sin embargo, pocos conocen los métodos pertinentes para mitigar dichas afecciones. Al contrario, la gran mayoría de personas concurre en los mismos errores.

La traumatóloga española, Inés Montero, revela el método más eficiente para tratar y hacerle frente a esta condición física. A través de su canal de YouTube, la profesional de la salud comparte sus sugerencias.

El asunto va mucho más allá de la simple postura

“En 2025, la peor forma de cuidar tu columna es justo lo que todo el mundo hace y, lamentablemente, tú también lo estás haciendo”, inicia comentando Moreno. Sentarse recto, usar una silla ergonómica y evitar los movimientos bruscos son algunos de los consejos que desde muy temprana edad nos han inculcado con relación a este tema.

La traumatóloga indica que este, claramente, no es el camino a seguir. “Estos consejos están por todas partes, pero escucha bien, la mayoría de los pacientes que veo con dolor crónico de espalda siguen estas recomendaciones al pie de la letra”, complementa.

La cuestión del asunto reace en la importancia del movimiento para el cuerpo humano. “El problema real no es cómo te sientas, es cuánto tiempo pasas sentado; si te quedas mucho tiempo en una posición, por más correcta que sea, tu columna se resiente”, apunta.

“Es como si dejaras el coche aparcado durante muchos años. ¿Qué pasa? Pues que el motor se oxida, las ruedas se desgastan, adiós movilidad”, ejemplifica. La idea es evitar que el organismo se oxide por dentro.

En este sentido, Moreno recomienda fuertemente mantener una actividad física moderada en el diario vivir. “Levántate cada 30 min, haz un par de estiramientos, da una vuelta. No necesitas nada complicado, solo un recordatorio: tu columna está diseñada para moverse”, concluye.