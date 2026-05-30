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El PSG gana la Liga de Campeones en los penaltis
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El PSG gana la Liga de Campeones en los penaltis

El club cuenta ya con su tercer título de champions. 

Agencias
Kai Havertz, del Arsenal, anota el primer gol de su equipo durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2026 entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal FC. (Foto de David Ramos/Getty Images)
Kai Havertz, del Arsenal, anota el primer gol de su equipo durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2026 entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal FC.(Foto de David Ramos/Getty Images)

El París Saint-Germain se proclamó vencedor de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva y en toda su historia, tras imponerse al Arsenal en la tanda de penaltis de la final disputada en el Puskas Arena de Budapest.

Después del 1-1 con el que acabó la prórroga, tras los goles de Kavi Havertz en el minuto 6 y Ousmane Dembele de penalti en el 66, el duelo se resolvió desde los once metros por 4-3 para el bloque de Luis Enrique Martínez, tras el fallo en el décimo lanzamiento de Gabriel Magalhaes.

-Noticia de última hora- 

Agencias
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