El guionista de Los Simpson que predijo la elección de Trump se postula a la Casa Blanca: “Bah, también puedo ser político”

El escritor y guionista de Los Simpson que predijo la elección de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, Dan Greaney, se postula a la Casa Blanca. "Bah, también puedo ser político (...) Me presento a presidente. Mi programa: una América para todos. Vamos a hacerlo", ha señalado el mismo en un video publicado en redes sociales.

Según ha destacado el reconocido guionista, las principales figuras de la política estadounidense se encuentran bastante alejadas de los intereses reales de los ciudadanos. "Trump, Vance, los multimillonarios, los carreristas y los cobardes de ambos partidos le han dado la espalda a Estados Unidos", ha asegurado. "Para ellos cuenta el dinero, el poder y la seguridad, pero no para ti", ha agregado.

"En Estados Unidos, el Gobierno se supone que debe trabajar para todo el mundo. Democracia para todos, rendición de cuentas para todos, prosperidad para todos. Debemos recuperar eso. Me encantaría ayudar, pero no soy abogado. Solo soy un profeta autoproclamado....que fue a la facultad de Derecho, se graduó, aprobó el examen...¡Espera! ¡Sí soy abogado", ha continuado diciendo en el video, en el que aparecía vestido de disfraz de mago. De confirmarse su candidatura sería el primero en anunciarla para las elecciones de 2028.

Un programa enfocado en las normas democráticas

Algunos de las medidas que recoge su programa son la sanidad universal o el retorno a ciertos valores. "Su programa incluye la restauración de las normas democráticas junto con políticas progresistas como la sanidad universal y el Green New Deal, todo ello unificado bajo la idea central de construir una América que funcione para todos", ha asegurado el guionista.

Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no podrá presentarse, pues ya ocupado el cargo durante dos mandatos, el máximo que permite la legislación actual. A pesar de ello, el mandatario republicano ha dejado caer en alguna ocasión que no descarta volver a presentarse.