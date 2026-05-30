Una británica revela qué cambio drástico ha visto en sus hijos desde que se mudaron a Málaga

Una mujer británica que se hace llamar en TikTok 'Mummyinmalaga' a cuenta de que vive en Málaga desde hace unos años ha revelado en un vídeo el cambio drástico en el comportamiento de sus hijos desde que están allí.

Ha sido un choque cultural, según ha contado en un vídeo que ha acumulado miles de visualizaciones, por las diferentes formas de socializar en un país o en otro. "Mis hijos ahora se gritan el uno al otro en malagueño, en español de Málaga, y les temo", ha expresado al principio.

"Los niveles de ruido aquí en Málaga... Es algo para lo que no estaba preparada viniendo del Reino Unido, donde un café por la mañana es como un retiro de yoga o una biblioteca. Es, simplemente, mortalmente silencioso", ha contado la británica.

"Es otro nivel de ruido"

De hecho, tienen por costumbre ser muy cuidadosos con el ruido: "Cuando alguien tose, se disculpa; si hace cualquier ruido, incluso con el respaldo de una silla, se disculpa. Uno se disculpa hasta por existir".

Sin embargo, en España, en este caso Málaga, el ambiente lo ha visto diferente: "A las ocho de la mañana se escucha el pitido de las máquinas de café, gente arrastrando sus sillas, gritando... Es decir, es otro nivel de ruido".

"Cuando llegamos aquí hablaban muy bajito"

Por las tardes ha visto a vecinos charlando desde sus respectivos balcones o incluso a alguno cantando en mitad de un bar: "Incluso a los perros ladrando de fondo. Es un nivel completamente distinto". Y por ello sus hijos se han adaptado naturalmente: "Se han adaptado por completo, ahora son los niños más ruidosos del parque y os prometo que cuando llegamos aquí eran los típicos niños británicos que hablaban muy bajito".

"Y ya eran un poco ruidosos para ser británicos porque mi esposo es cubano, así que los criamos para que fueran un poco más ruidosos que los británicos. Pero ahora sí que han ajustado completamente sus niveles y ahora son decibelios más ruidosos que los niños de Málaga", ha rematado.