Almudena Herraiz, ortodoncista sobre el blanqueamiento en casa: "Estos productos son realmente mucho más efectivos que otros"

Una sonrisa con los dientes blancos se asocia con juventud, higiene y buena salud y ahora, todo el mundo quiere eso. Existen varios tratamientos de blanqueamiento y uno de ellos son las tiras blanqueadoras dentales.

Este producto se ha convertido en uno de los más populares para mejorar la estética de la sonrisa desde casa. Se trata de bandas plásticas flexibles recubiertas con un gel blanqueador que actúan sobre el esmalte dental mediante un proceso de oxidación, ayudando a eliminar manchas provocadas por el café, el tabaco o el envejecimiento.

El procedimiento de uso es sencillo. Primero se recomienda secar los dientes para favorecer la adhesión de la tira. Después, se coloca la banda sobre la superficie dental, ajustándola a la línea de la sonrisa y evitando el contacto con las encías para prevenir posibles irritaciones.

El producto se suele dejar actuar alrededor de 30 minutos, según las indicaciones del fabricante, mientras el gel realiza su efecto blanqueador. Finalmente, se retira la tira y se enjuaga la boca para eliminar los restos del producto.

Un blanqueamiento efectivo, pero con límites

La ortodoncista Almudena Herraiz ha analizado este tipo de productos en un contexto de uso doméstico y ha señalado que pueden ser una opción válida dentro de ciertos límites. "Bueno, aquí vemos una chica que está utilizando estas tiras de blanqueamiento que venden en algunas farmacias o incluso en Amazon. Son unas tiras que tú colocas en los dientes, es como un celo", explica la especialista.

Según la doctora Herraiz, el efecto es progresivo y se aprecia con el uso continuo. "Consecutivamente, al pasar los días, vais viendo cómo va cambiando el color de los dientes", explica. Sin embargo, la experta advierte que los resultados no son comparables con los tratamientos profesionales.

"Es un blanqueamiento que sí que es efectivo, pero no consigue un blanco tan marcado como el que se logra en clínica dental o bajo supervisión del dentista". Aun así, destaca que pueden ayudar a reducir uno o dos tonos de color desde casa de forma sencilla y sin grandes riesgos, siempre que se utilicen correctamente.

Posibles efectos secundarios y uso responsable

Herraiz también recuerda que cualquier proceso de blanqueamiento dental puede provocar cierta sensibilidad dental, aunque en el caso de las tiras suele ser leve debido a la menor concentración del producto.

"Sí que es cierto que cualquier blanqueamiento puede dar algo de sensibilidad, pero al tener poco producto es más sencillo de controlar", señala. Por ello, insiste en la importancia de un uso responsable y de no abusar de este tipo de productos sin control profesional, especialmente en personas con dientes sensibles o problemas previos de encías.

Por ello, insiste en la importancia de un uso responsable y de no abusar de este tipo de productos sin control profesional, especialmente en personas con dientes sensibles o problemas previos de encías.

Más eficacia que otros productos virales

Uno de los mensajes más contundentes de la ortodoncista se refiere a la comparación con otros productos de estética dental que circulan en redes sociales. "Estos productos son realmente mucho más efectivos que otros que se ven por redes sociales, como algunas pastas dentales que prometen un blanco extremo inmediato. Eso realmente no funciona", afirma Herraiz.

Según explica, la clave de las tiras blanqueadoras es que actúan de forma progresiva y con un mecanismo químico real, a diferencia de soluciones que ofrecen resultados instantáneos sin base científica.