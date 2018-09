Maluma cosecha éxitos y tempestades. En su última visita a España ha colgado el cartel de sold out en la mayoría de sus conciertos, a pesar de que se ha visto envuelto en numerosas polémicas por las letras de sus canciones y también por su último videoclip, el de la canción Mala Mía, en el que aparece en una cama rodeado de mujeres semidesnudas.

El cantante visitó el programa Viva la vida (Telecinco) y Toñi Moreno no pudo evitar hablar de las letras de sus temas más polémicos. "Es que no puedo ni leer la letra porque estamos en horario protegido", bromeó la presentadora sobre la canción Cuatro Babys. "Eso que lees ahí no lo canto yo", le responde el colombiano a Moreno ya que ese tema lo interpreta junto a los artistas Noriel, Bryant Myers, Juhn, Trap Capos. "Las partes más pesadas de la canción no las canto yo, ni siquiera la escribí", recalca.

Telecinco

"Cae toda la polémica sobre mí por ser el más conocido de los artistas", enfatiza el cantante, aunque recuerda que es una de sus canciones "más recordadas" a pesar de las acusaciones. "A algunas personas les gusta, a otras no, pero así es la vida".

Ante la pregunta de Moreno de si le duelen las acusaciones machistas, confiesa que la que peor lo pasa es su madre. "Ella es la que me enseñó a amar y respetar a las mujeres", añade. "Una cosa es el rol de cantante de Maluma y otra es Juan Luis, quien está detrás de eso".

En la entrevista, el colombiano señala que su pareja, la modelo Natalia Barulich y detalla que es ella la que elige a las chicas que aparecen en sus videoclips: "Ella hizo la configuración de las fotos de Mala Mía".