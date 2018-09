La reflexión de Natalia Sánchez tras conocer el sexo de su bebé

"¡YA SÉ EL SEXO DEL BEBÉ!", ha anunciado la actriz Natalia Sánchez este miércoles en su cuenta de Instagram. Lo ha hecho junto a una foto suya en la que ya se le empieza a notar la tripa de embarazada y una extensa reflexión sobre su visión de la educación de género y en la que confirma que espera una niña.

"Lo que todavía no sé es si querrá llevar falda o pantalón; si vestirá de rosa, de azul o con purpurina; si jugará con princesas, con camiones o unicornios, si llevará flequillo, trenzas, rastas; si decidirá cambiarse el nombre de Pepita a Pepito o Pepiti; si será hetero-, homo-, trans- , a-, pan- o nada de lo anterior; ni si decidirá seguir estereotipos o no y, sinceramente, no me importa lo más mínimo", comienza su texto.

Como añade, lo que le importa es que su hija "sea feliz, que no sufra ni un segundo por su género y que aprenda que no son los juguetes, ni la ropa, ni los colores los que tienen género, sino que somos los adultos los que tenemos prejuicios y complejos". Para finalizar, expresa un deseo: "Que mi niña juegue, vista y viva con libertad".

La actriz —que saltó a la fama por su papel de Teté en Los Serrano— y su pareja, el también actor Marc Clotet, anunciaron el 28 de agosto que la intérprete estaba embarazada de cuatro meses.