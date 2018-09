El director del Instituto Martin Luther King niega haber reprochado a Torra el uso de su figura

Clayborne Carson, director del Instituto Martin Luther King, ha negado la información que publicó este viernes El Confidencial en la que se aseguraba que Carson había reprochado a Quim Torra, presidente de la Generalitat, haber usado la figura de King para defender la independencia de Cataluña.

El Instituto Luther King de EEUU pide que Torra deje de usar su figura: "Es hipócrita", tituló este diario digital en una información a la que ha respondido Carson en su blog:

"Me ha sorprendido y perturbado descubrir que un periódico español ha modificado mis palabras asegurando que yo creía que Martin Luther King se habría opuesto al movimiento independentista catalán", escribe Carson, quien acusa al periodista de "distorsionar" lo que "realmente" dijo.

El director de esta institución asegura que es "admirable cuando un movimiento adopta los principios de la no violencia" y recuerda que Luther King "no fue el inventor de la idea de la resistencia pacífica".

Y, aunque reconoce que dijo que la independencia de Cataluña podría dañar económicamente a España y que mostró su "escepticismo" por la comparación de "la opresión de los catalanes con la de los estadounidenses negros", afirma que no es un experto en el tema catalán, que "nunca" ha hablado con ningún líder independentista y que no "especula" sobre "lo que podría haber dicho" Luther King sobre Cataluña si no hubiera sido asesinado.

El Confidencial ha respondido publicando los audios con sus declaraciones.