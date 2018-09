Era un secreto a voces y ahora por fin se confirma. Epi y Blas eran gais y mantenían una relación sentimental.

Mark Saltzman, guionista de Barrio Sésamo, lo ha confirmado en una entrevista exclusiva con la revista Queety, de temática LGTBI. Según éste, siempre escribió pensando en Epi y Blas como una pareja.

"No había otra forma de contextualizarlos", asegura el guionista. "Además, muchas personas se referían a mí y a mi pareja (Arnie) como los 'Epi y Blas' de la vida real", recuerda.

Para el escritor, esta similitud tenía bastante sentido: "Arnie era como Blas, ordenado y disciplinado. Yo era el bromista. Nuestra relación era como la de Epi y Blas, y yo estaba con Ernie cuando empecé a trabajar en Barrio Sésamo. No sé si sabría escribirlos si no fuesen una pareja".

En la entrevista, confiesa que Arnie marcó la personalidad de Blas pero nunca se lo contó al jefe de guión. Y hace referencia a la celebrada portada que The New Yorker les dedicó en julio de 2013 para celebrar la aprobación de los matrimonios homosexuales en EEUU y que hizo levantar todas las sospechas.

The New Yorker Epi descansa sobre el hombro de Blas en 'The New Yorker'.

"Fue una especie de defensa, pero no hay una carroza de Epi y Blas en los desfiles del orgullo", añade sobre el dibujo hecho por el artista Jack Hunter dos años después de que surgiese un movimiento den Facebook para pedir a los creadores de la serie una boda entre los dos protagonistas.