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El primer discurso de León XIV en España en 10 frases
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El primer discurso de León XIV en España en 10 frases

El Santo Padre ya se encuentra en territorio español y en su primer discurso se ha referido a varios temas.

Andrés Senior Duran
EFE
Papa León XIV en su visita a España
Papa León XIV en su visita a EspañaVatican Pool- Getty Images

En la primera alocución de su visita a España, en la ceremonia oficial de recibimiento llevada a cabo en el Palacio Real de Madrid, el papa León XIV ha lanzado mensajes vinculados con la reconciliación, el riesgo de las narrativas polarizantes y de los enfoques identitarios, la paz y el multilateralismo.

En presencia los reyes, las principales autoridades del país y el cuerpo diplomático, León XIV también ha hecho referencias en su discurso a las nuevas tecnologías y a la tradición católica de España.

Estas son las diez frases más destacadas del Papa

  1. “Vengo ante ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación”.
  2. “Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad".
  3. “Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”.
  4. “Apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a no negarla y a vivirla como una bendición, huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos: he aquí la tarea de quien tiene una gran historia a sus espaldas”.
  5. “Las nuevas tecnologías se han convertido en un entorno artificial en el que nuestras opciones fundamentales se ponen a prueba: en su interior, los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte. Por otra parte, el bien puede resistir y comunicarse”.
  6. “Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada”.
  7. “Su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad”.
  8. “El mensaje de paz, que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad”.
  9. “Necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia”.
  10. “Animo a cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social, a tener en cuenta las perspectivas de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de Unión Europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana"
Andrés Senior Duran
EFE

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