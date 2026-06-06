El primer discurso de León XIV en España en 10 frases

En la primera alocución de su visita a España, en la ceremonia oficial de recibimiento llevada a cabo en el Palacio Real de Madrid, el papa León XIV ha lanzado mensajes vinculados con la reconciliación, el riesgo de las narrativas polarizantes y de los enfoques identitarios, la paz y el multilateralismo.

En presencia los reyes, las principales autoridades del país y el cuerpo diplomático, León XIV también ha hecho referencias en su discurso a las nuevas tecnologías y a la tradición católica de España.

Estas son las diez frases más destacadas del Papa