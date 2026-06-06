Aurelio Rojas, cardiólogo: "Un huevo al día reduce el riesgo de demencia"

Cuando se habla del huevo en relación con el colesterol, la salud cardiovascular o el aumento de peso sigue generando dudas entre los consumidores. Sin embargo, el cardiólogo Aurelio Rojas ha desmentido varios mitos sobre este alimento en su cuenta de TikTok @doctorrojass.

El experto asegura que gran parte de estas creencias están desactualizadas y que, consumido dentro de una alimentación equilibrada, el huevo puede aportar importantes beneficios para la salud. Además, aclara que no aumenta el colesterol ni daña el corazón.

Según explica, la yema no es mala como mucha gente cree y —aunque las claras contienen proteínas de alta calidad— la yema aporta nutrientes esenciales como vitaminas A, D, E y K, además de antioxidantes y compuestos fundamentales para el organismo.

Un plato de huevos rellenos. Boston Globe via Getty Images

Un aliado para el cerebro y el envejecimiento saludable

Uno de los aspectos que más llama la atención de las declaraciones del cardiólogo es su afirmación de que consumir un huevo al día puede ayudar a reducir el riesgo de demencia.

Esta relación se explica en gran medida por la presencia de colina, un nutriente clave para el funcionamiento cerebral y la comunicación entre neuronas. Diversas investigaciones han analizado el papel de este compuesto en la prevención del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Salud de Loma Linda concluyó que las personas mayores de 65 años que consumían huevos al menos cinco veces por semana presentaban un riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer hasta un 27 % menor en comparación con quienes no los consumían. Los investigadores también observaron beneficios, aunque más moderados, en quienes los incluían en su dieta varias veces al mes o por semana.

Un desayuno formado por dos cafés con leche y dos tostada con huevo y bacon. Getty Images

Proteína de calidad y efecto saciante

Rojas destaca además que el huevo es una de las mejores fuentes de proteína de alto valor biológico disponibles. Esta característica resulta especialmente importante para preservar la masa muscular con el paso de los años y favorecer un envejecimiento saludable.

Frente a la creencia popular de que engorda, el especialista sostiene que puede ocurrir justo lo contrario. "¿El huevo engorda? No. Y puede ayudarte a perder peso", afirma. Esto se debe a que su elevado poder saciante ayuda a controlar el apetito y reduce la necesidad de recurrir a alimentos ultraprocesados o ricos en azúcares a lo largo del día, especialmente durante el desayuno.

La clave está en el contexto de la dieta

Aun así, el cardiólogo insiste en que ningún alimento debe analizarse de forma aislada. El verdadero impacto del huevo depende del conjunto de la alimentación. "Los huevos no son el problema. El verdadero problema es la cantidad y con qué los comparas", explica.

Huevo frito. Getty Images

Según Rojas, consumir un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas sanas. No obstante, advierte de que una ingesta elevada dentro de una dieta rica en fritos, embutidos procesados y productos ultraprocesados puede no ser la mejor opción, especialmente en personas con factores de riesgo cardiovascular.

Por ello, su recomendación es incluir un huevo al día dentro de una alimentación basada en vegetales, frutas, legumbres y aceite de oliva virgen extra. "Los vegetales protegen más el corazón que ningún alimento, pero el huevo suma beneficio", concluye.