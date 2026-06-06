La curiosa anécdota que le ha contado el papa León XIV a Letizia durante su visita a España 

El papa León XIV comienza su viaje por España tras haber aterrizado en el aeropuerto de Barajas. El Pontífice ha sido recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, con quienes ha compartido un breve encuentro privado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio Real.

Su llegada ha estado marcada de diversas anécdotas destacables, hasta ha llegado a reconocer que es del Real Madrid o incluso ha dejado caer una posible reunión con el cantante Bad Bunny, quien se encuentra también en España realizando una gira de conciertos.

Otro de los momentos más comentados ha ocurrido mientras el religioso caminaba junto al rey Felipe VI y la reina Letizia, a quien ha comentado una curiosa anécdota que le ocurrió a un obispo que trabajaba con él, el cual se hizo una brecha en la cabeza después de chocarse con una puerta de cristal.

La historia, que ha contado mientras realizaba algunos gestos, ha sacado un par de sonrisas a los reyes, quienes escuchaban atento la anécdota del Pontífice, tal y como se puede observar en un video compartido por la cuenta Universitarios Católicos en 'X' (antes conocido como Twitter), donde acumulan ya más de 80.000 reproducciones.

Qué otras paradas tiene previsto realizar el papa León XIV

El papa León XIV tiene previsto realizar varias paradas en su visita a nuestro país, que se extenderá hasta el próximo 12 de junio de 2026. El itinerario incluye cuatro grandes citas: Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

En la capital, además del recorrido que ya ha realizado, pasará por la plaza de Cibeles, la plaza de Lima, el Santiago Bernabéu, el Movistar Arena y se reunirá con algunos proyectos sociales de Cáritas en Carabanchel.

La primera parada después de Madrid será Barcelona, siendo uno de los momentos centrales la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Además, visitará el monasterio de Montserrat, la iglesia de Sant Agustí, el estadio Olímpico Lluís Companys y el centro penitenciario Brians 1.