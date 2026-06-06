El 'momento escalera' con el papa León XIV: la excepción de Felipe VI, la risa de Letizia y el gesto de hermanas de Leonor y Sofía

La reina Letizia riendo junto a León XIV en presencia de Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la Escalera de Embajadores del Palacio Real

La princesa Leonor y la infanta Sofía han dado un gran paso como miembros de la familia real al participar en la visita apostólica que León XIV realiza a España entre el 6 y el 12 de junio de 2026. Ambas estuvieron presentes en el recibimiento oficial al santo padre en el Palacio Real, y también acuden al día siguiente en la Santa Misa que oficia el papa en la madrileña Plaza de Cibeles junto a los reyes.

Por supuesto se notan las jerarquías. Fueron Felipe y Letizia los que recibieron a pie de pista al papa en el aeropuerto y los que hicieron lo mismo tiempo después a pie de coche en la Plaza de la Armería. Sus hijas, vestidas de negro pero con Sofía con un forro blanco, permanecían en la tribuna, de la que se bajaron para ir a saludar al papa, al que la reina Letizia se encargó de presentarles.

La familia real y el papa León XIV subiendo la Escalera de Embajadores en el Palacio Real EFE

Posteriormente, una vez con los cinco situados en la tribuna de honor, la Batería Real realizó la tradicional salva de 21 cañonazos, se interpretaron los himnos nacionales del Vaticano y de España, los dos jefes de Estado pasaron revista y saludaron a las delegaciones oficiales.

Momentos cómplices en la Escalera de Embajadores

Después de acceder al interior del Palacio Real atravesaron un pasillo de honor compuesto por lanceros del Escuadrón de Escolta Real y subieron por la Escalera de Embajadores escoltada por la Sección de Alabarderos. Ahí pudimos ver a los cinco, con los reyes flanqueando al papa y con la princesa Leonor y la infanta Sofía justo detrás.

Como explicó Alejandro Riego en TVE, lo habitual es que esa escalera sea utilizado por los jefes de Estado y sus consortes, pero no por otros miembros de la familia real cuando se produce una visita al más alto nivel. Sin embargo, aquí hubo una excepción y se pensó que en esta visita apostólica con un jefe de Estado, pero también líder de la Iglesia Católica, era conveniente que las hijas del rey fueran detrás de ellos, y no por otro lugar.

En ese momento escalera se vio una enorme complicidad entre el papa y sus anfitriones, y sobre todo con la reina. León XIV, que habla español con fluidez tras los muchos años que pasó en Perú, hizo un comentario a Letizia, ella se acercó para escucharle mejor y rio ante lo que le dijo el santo padre.

La reina Letizia, muy cómplice con el papa León XIV junto a Felipe VI y sus hijas Leonor y Sofía en la Escalera de Embajadores del Palacio Real EFE

Detrás se vio otro gesto de complicidad, esta vez entre las dos hermanas. La princesa Leonor y la infanta Sofia, quizá para ir más segura la heredera al llevar tacones o quizá por lo cercanas que son, se cogieron del brazo para subir las escaleras y llegar al piso superior, donde pasaron por el Salón del Trono y por el Salón de Gasparini, lugar en el que hubo un encuentro privado e intercambio de regalos.

También pasaron por el Salón de Columnas, escenario en el que Felipe VI pronunció un discurso al que siguió otra intervención de León XIV en esta jornada inaugural de su primera visita a España desde que fue elegido papa.