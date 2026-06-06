Una jubilada de 94 años encuentra en el desván el equivalente a 4,3 millones de pesetas y pide cambiarlas por euros, pero un tribunal dice que ya son papel mojado: eran más de 26.000 euros

En Génova, una mujer mayor pensaba que había asegurado una vejez tranquila tras encontrar en su desván millones de liras italinas. Cabe recordar que la lira era antiguamente la divisa que dicho país implementó antes de la adopción del euro. Una situación muy similar a la que ocurrió en nuestro país con la transición de las pesetas al propio euro.

La jubilada tiene bajo su posesión un total de 51 millones de liras, desglosados en 455 billetes de 100.000 liras y 110 billetes de 50.000 liras. Este monto equivale, en la actualidad, a más de 26.000 euros. Así lo informa el diario local, Secolo Italia, a través de uno de sus más recientes artículos.

La mujer se acercó al Banco de Italia confiada en que iba a conseguir cambiar la moneda sin mayor problema. No obstante, esto dio paso a un largo litigio, el cual aparentemente ha finiquitado por medio de una reciente sentencia del Tribunal de Génova.

Las liras italianas estuvieron en circulación desde 1861 hasta el 2002. La ley italiana, inicialmente, estableció que los ciudadanos podían realizar el canje de divisas hasta el 28 de febrero del 2012. En el 2011, el gobierno adelantó repentinamente el plazo; no obstante, el Tribunal Constitucional revocó esa decisión, ya que consideró que vulneraba la confianza de los ciudadanos.

Hasta el momento, el fajo de billetes no tiene validez

Esta serie de sucesos provocó confusión en los italianos. Muchos interpretaron esa sentencia como una reapertura general del plazo para el cambio de divisas. En este sentido, la operación que quería llevar a cabo la jubilada no es posible por la falta de presentación de una solicitud formal de canje dentro del plazo establecido.

Tras el fallo, Alessandro Romanò y Stefano Rossi, abogados de la pensionista, anunciaron que apelarán la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta que el organismo judicial mencionado anteriormente dictamine lo contrario, los cientos de billetes que la mujer italiana tiene en su poder se reducen a simples papeles sin ningún tipo de validez.

Ciertamente, poseer hoy en día un fajo de dinero antiguo no significa que se pueda convertir inmediatamente, de manera automática, esa moneda a una divisa contemporánea.