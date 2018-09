La faceta más conocida de Juanra Bonet (Barcelona, 1974) es la de presentador —cada tarde desde hace cuatro años está al frente de Boom, el exitoso concurso de Antena 3—, pero desde su primera frase al atender telefónicamente a El HuffPost queda claro que también es humorista. "Voy a ser entrevistado por el Huffington Post y no me podré creer lo que me van a preguntar", bromea en una referencia velada a esta broma de la página satírica El Mundo Today.

"Molaría que pusierais un titular como 'Entrevistamos a Juanra Bonet y realmente pasó lo que esperabas", se ríe después. Desconocemos qué podía esperarse el presentador, pero nuestra expectativa era conocer muchos secretos sobre Boom... y no defraudó.

Ahora mismo Boom es el concurso más visto de la televisión. ¿En algún momento, sobre todo cuando comenzaste a presentar el programa, esperabas superar a Pasapalabra?

Personalmente no era ningún objetivo... el objetivo era que el concurso funcionase, que fuera un formato sólido y fidelizar a los espectadores. Ocupábamos la franja de Atrapa un millón de Carlos Sobera, se trataba más de estar a la altura de la cadena y de Dios nuestro señor, que es Sobera.

En realidad no me fijo en los números. No voy a la grabación sabiendo si ayer funcionó [en audiencia] o no funcionó. En Boom hay muchísimo trabajo de años, ha habido mejoras tras escuchar mucho al espectador. Mis jefes están contentos, pues yo también.

¿Recuerdas algún momento especial que hayas vivido con Los Lobos?

Se han emitido todos. José siempre trae perrunillas para todo el equipo, dos o tres cajas, y vuelan. Manu llega siempre con sus apuntes, un montón de folios... Valentín entra superfeliz, saludando a todo el mundo y Erundino siempre está mirando noticias, siempre.

Los Lobos llevan 16 meses en el programa pero tu papel es ser ecuánime con ambos equipos. ¿Cómo lo manejas?

Fácil. No es un extra que tenga que hacer. Sí hay más complicidad con Los Lobos pero lo que hago es antes de empezar a grabar pasar un tiempo con los nuevos para romper el hielo.

¿Qué será de Boom cuando no estén Los Lobos?

Esta pregunta nos la han hecho siempre que ha habido un equipo que ha durado mucho. Diría que nos dará pena, porque han sido como de la familia, pero cuando menos te lo esperes te vas a volver a enamorar.

Es cierto que coges cariño al equipo, a las relaciones entre ellos, sus piques... pero ver la historia del programa nos tranquiliza mucho a todos. Después de Las Extremis, de los Rockcampers [otros míticos equipos del programa]... siempre te acabas enamorando otra vez. El hándicap con ellos es que quizá cueste un poco más enamorarse después.

GTRES

Muchos te conocen por tu etapa como reportero de Caiga quien Caiga pero últimamente has presentado más concursos. ¿En qué terreno te sientes más cómodo?

En un plató estás más cómodo, pero en la calle tienes muchísimos más recursos para crear contenido. Yo soy feliz cuando me siento libre y en Boom no tenemos guión. Tengo muchísima suerte.

¿Eres todoterreno, entonces?

Ojalá.

Es curioso que tantos humoristas estéis presentando concursos —tú mismo, Arturo Valls, Manel Fuentes...— ¿A qué crees que se debe?

Supongo que porque al darle pequeñas dosis de humor los directivos pueden pensar que se pueden hacer concursos más amenos, pero otros perfiles funcionan igual, como el del gran Constantino Romero.

Seamos o no humoristas, todos gastamos alguna broma, hacemos guiños, somos más o menos ingeniosos... Si estás a gusto y cómodo, eso sale.

¿Qué anécdota te llevas de Boom? ¿Cuál ha sido el momento más explosivo que has vivido?

Nunca sé qué decir...

¡Pero si hasta tu madre ha salido en el programa!

Bueno, es que se ha hecho amiga de todos. Mi madre viene a menudo, como una vez al mes. ¡Va a plató y no ve cómo grabo, se queda de cháchara! ¿Que hay que maquillar? Se van con los de maquillaje. Con los de los micros, con sonido... ¡como si estuviera en nómina! Los soborna porque cada vez que viene trae dos o tres bizcochos diferentes. ¡Bizcochos de madre!

Es como con las perrunillas de José. Las suele poner en una zona por donde no pasa mucha gente, pero el día que trae, oye, casualmente todo el mundo tiene que pasar por ahí.

¿Qué hay dentro de las bombas de Boom y qué tal se limpia eso?

Se limpia bien pero es extremadamente resbaladizo. No sé bien el nombre, pero lo que llevan se parece al polvo de extintor, que es como acuoso, con colorante. Sale a temperatura muy baja, está muy frío, como congeladito, pero al llegar al suelo se deshace y es muy resbaladizo.

Cada vez que hay una explosión hay que hacer un pequeño corte y barrer un poco. Resbala tanto que cuando camino como de manera patosa por el plató no es que vaya haciendo el tonto, es para asegurar el paso.