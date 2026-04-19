El 'Bar Benito', el lugar donde se fraguó el éxito de 'Torrente presidente': "Ahora soy del Atleti y del Fary"

Santiago Segura buscaba un bar que sirviera de escenario a su nueva película, Torrente presidente. El local tendría que recoger la esencia de una de las sagas más famosas del cine español: tradición, esencia y cierta nostalgia por un pasado que, para algunos, fue mejor que el presente.

Ahora, un mes después del estreno de la película, cuya facturación en taquillas supera los 22 millones de euros, este local situado en la esquina entre las calles San Leopoldo y Magnolias se ha convertido en un lugar de peregrinación al que llegan curiosos "de toda España".

El propietario de este establecimiento es Benito, quien a sus 63 años ha vivido una experiencia que nunca olvidará. Este madrileño de adopción natural de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) no dio crédito cuando un localizador contactó con él para que su bar se convirtiera en uno de los escenarios principales de Torrente presidente.

"Se tiró toda la mañana detrás de mí. Yo no me fiaba mucho del localizador, pero me dijo 'es para Santiago Segura, pero si no quieres, pues nada'. Hombre, si es para Santiago Segura y viene, hablo con él y seguramente lo hacemos", cuenta Benito a El HuffPost.

Recuerda que estaba en su casa cuando su mujer le llamó y le dijo que Santiago Segura se había presentado en su local. Cuando volvió a su negocio, la decisión ya estaba tomada: el Bar Benito iba a formar parte de la saga más taquillera del cine español.

El local tuvo que parar su actividad durante un mes, y durante este tiempo se convirtió en el Bar Antoñito, regentado por el personaje al que interpreta Cañita Brava. Y por supuesto, su emblemática frase, "Torrente, me debes 6.000 pesetas de whiskey", no podía faltar en esta nueva entrega de la saga.

Pese a que apenas ha renovado su apariencia a lo largo de las décadas, Santiago Segura quiso retocar algunos detalles para adaptarlo a lo que tenía en la cabeza. Las verjas y los cristales fueron sustituidos por otros materiales adaptados al tiroteo que se produce en el Bar Antoñito.

Bar Benito MANOLO ORELLANA

"Estoy muy agradecido a Santiago Segura"

Sobre Santiago Segura, Benito cuenta que es "una persona muy seria y muy buena gente", y que su relación con él fue "fenomenal". "Me ha traído fama, pero también muchísimo trabajo", afirma el propietario del Bar Benito.

"Santiago me pagó bien y además me está viniendo muy bien; no sé cuánto durará pero hoy por hoy calculo que la facturación ha aumentado un 40%", explica orgulloso Benito, que también recuerda los malos momentos, cuando pese a todo el bar le siguió "dando de comer".

Los clientes habituales del bar, vecinos en su mayoría del barrio, corroboran lo que explica Benito. Desde que el estreno de Torrente presidente, el local "está hasta arriba". "Hay más gente que la que había habitualmente", dice una mujer.

Benito asegura que nunca ha hecho reformas en su establecimiento, manteniendo así la esencia de los años ochenta que buscaba Santiago Segura para su última película. "Quiero que se quede con la esencia del local vintage", afirma.

En la pared situada tras la barra, Benito luce dos banderines: uno del Real Madrid y otro del Atlético de Madrid. "Mi hijo es del Real Madrid, y yo no era de ninguno, pero me he hecho del Atlético de Madrid. Ahora soy del Atleti y del Fary", confiesa entre risas.