Una británica afincada en España confiesa qué es lo que más le fascina del país: "La gente aquí ama estar al aire libre, incluso en temperaturas frías los ves en los bancos de las plazas"

Sentarse en un banco, ya sea para leer la prensa, charlar con un amigo, compartir un postre con un familiar o simplemente para descansar viendo la vida pasar, son escenas cotidianas y completamente normalizadas en nuestra sociedad.

A los españoles nos gusta salir a la calle, socializar y disfrutar del espacio público. Sin embargo, en otras culturas del norte de Europa, esta forma de relacionarse y de "hacer calle" no es, ni mucho menos, tan habitual. Sarah, una mujer británica que lleva cerca de 12 años residiendo en nuestro país, se ha dado cuenta de este maravilloso choque cultural.

Una de las cosas que más le gusta a ella de España es, precisamente, cómo las personas interactúan y disfrutan de los espacios comunitarios, como los bancos instalados por los ayuntamientos en plazas y avenidas en auténticos puntos de encuentro vecinal.

A través de un reciente vídeo publicado en su cuenta de TikTok, la británica ha querido profundizar sobre este tema y declarar su amor absoluto por nuestra forma de vivir. “Podría grabar un millón de vídeos sobre lo que me encanta de España”, sostiene.

La importancia de los bancos para sentarse

Posteriormente, Sarah explica su fascinación por el fenómeno del mobiliario urbano español y el uso que le damos. “Pero hay algo que me encanta de verdad: durante todo el año hay gente sentada en los bancos. Hay muchísimos bancos en la calle”, comenta maravillada.

La creadora de contenido confiesa que ella misma ha sucumbido a esta sana (y económica) costumbre nacional “Incluso a mí: ayer tenía pensado ir a una cafetería y al final acabé sentándome en un banco. Ni siquiera necesitaba ir a una cafetería; simplemente salí y pasé una mañana agradable así. La gente aquí ama estar al aire libre; incluso en temperaturas frías, los ves en los bancos de las plazas, relata.

El placer barato de ver la vida pasar

El cajón de comentarios de su vídeo no ha tardado en llenarse de mensajes de otros usuarios (tanto expatriados como locales) que comparten su visión y le dan toda la razón. “¡Es tan cierto! Todos se sientan y se relajan. ¡Observar a la gente es lo más bonito!”, comenta uno de ellos. “¡También es una de mis cosas favoritas! Y hay muchísima gente en los parques”, agrega otro.