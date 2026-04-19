Una española que ha vivido en Marruecos, Reino Unido y China explica qué echa de menos de cada país: "En España puedes hacer cualquier plan a cualquier hora con cualquier persona y te lo vas a pasar bien"

Hacer las maletas y probar suerte en el extranjero es una experiencia brutal que te cambia la vida, un auténtico máster acelerado en crecimiento personal y enriquecimiento cultural. Aunque en un mundo tan globalizado cada vez es más habitual encontrar a expatriados por todo el planeta, residir en varios continentes sigue siendo un privilegio al alcance de pocos.

¿Te imaginas lo que es haber hecho vida en cuatro países radicalmente distintos? Claudia, una creadora de contenido española que a lo largo de su vida ha residido en España, Marruecos, Reino Unido y que actualmente vive en China, sabe perfectamente de lo que habla.

A través de su cuenta de TikTok, la joven ha querido hacer balance y compartir con sus seguidores qué es lo que más echa de menos de cada una de estas naciones.

España: la cultura de la calle y el calor familiar

Cuando le toca barrer para casa, la joven hace hincapié en que de su país natal extraña el buen clima, la comida y, por encima de todo, la insuperable vida social. “La manera que tenemos de hacer ocio, la manera de relacionarnos, puedes hacer cualquier tipo de plan a cualquier momento del día con cualquier persona y te lo vas a pasar bien”, declara.

Además, Claudia manifiesta que el arraigo familiar tira muchísimo cuando estás a miles de kilómetros. "Personalmente, echo muchísimo de menos estar cerca de mi familia, que es algo que no me da ningún otro lugar ahora mismo”, complementa.

Marruecos: veranos idílicos y un festín culinario

De su etapa en el país africano, la española destaca la magia de la época estival y unas condiciones climatológicas envidiables. Echo de menos los veranos en Assilah; qué fantasía de playa y qué fantasía de pueblo. También añoro muchísimo el clima de Tánger, para mí es de los mejores que he experimentado jamás", comenta.

La gastronomía marroquí es el otro gran factor que Claudia resalta con nostalgia: “Para mí la comida en Marruecos es, sencillamente, espectacular: los briwat, la sopa harira, el cuscús, los tajines... todo”, señala.

Reino Unido: una etapa universitaria 'de película'

La tiktoker afirma que disfrutó al máximo de sus años universitarios en Inglaterra, un país que le ofreció una experiencia de lo más cosmopolita. “En mi caso personal, Birmingham al menos es una muy buena ciudad si eres universitario. Mi universidad era una fantasía, era la típica uni americana que ves en las películas”, detalla.

Al tratarse de un centro académico que atrae a alumnos de todo el mundo, la española pudo empaparse de un crisol de culturas en una sola ciudad. “Conocí gente de muchísimas culturas distintas, de muchísimos lugares distintos, y pude practicar muchísimos idiomas a la vez”, puntualiza.

China: eficiencia milimétrica y "lujos" baratos

De su actual vida en el gigante asiático, Claudia confiesa que lo que más valorará el día que se marche es la eficiencia y eficacia de la sociedad china. “La rapidez y efectividad con la que hacen las cosas. No se andan con rodeos, ellos saben hacer su trabajo y lo hacen bien”, sostiene.

Finalmente, la joven subraya el bajo coste de la vida diaria, que le permite disfrutar de ciertas comodidades que en España picarían bastante más en el bolsillo “Por ejemplo, coger un taxi, ir a restaurantes de manera frecuente”, concluye.