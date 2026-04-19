Mario, agricultor en Croacia: "Tenemos muchas dificultades con las condiciones climáticas"

La agricultura es una actividad que se ve en gran medida influida (y habitualmente en sentido negativo) por las condiciones meteorológicas y, en consecuencia, por el cambio climático. Los fenómenos extremos, como las inundaciones o las sequías, pueden llegar a acabar con cosechas enteras.

A ese problema se ha referido Mario, un agricultor que trabaja en Croacia, en un vídeo publicado por la ONG Peace One Day, la cual fue fundada en el año 1999 por el cineasta Jeremy Gilley. "Desde hace cinco años invertimos en agricultura. Utilizamos principalmente trigo, maíz y soja, y lo rotamos todo el tiempo", ha indicado el agricultor.

"El principal problema es que tenemos muchas dificultades con las condiciones climáticas. Y la forma de cultivar que se está llevando a cabo ahora mismo en Croacia no se está adaptando a esta situación", ha asegurado Mario.

La consecuencia de esa situación es que "un gran número de agricultores se están enfrentando a problemas de rendimiento en sus cultivos. Si no modifican su método de cultivo, la situación de los agricultores croatas se agravará considerablemente en el futuro".

Para poner solución a ese problema, Mario está llevando a cabo un proyecto que busca modificar la manera tradicional de ejercer la agricultura en Croacia. "Utilizamos semillas inoculadas y añadimos estiércol, y usamos la labranza reducida", ha destacado.

"Solo damos una pasada y después realizamos la siembra"

En ese sentido, Mario ha detallado que "para la preparación, solo damos una pasada y después realizamos la siembra. En cambio, los compañeros que realizan la labranza tradicional tienen que dar entre tres y cuatro pasadas antes de la siembra".

Más allá de ahorrar mucho trabajo, tiempo y recursos, esa nueva forma de cultivar de este agricultor es muy beneficiosa para el medioambiente. "Con nuestra forma de hacer la labranza tenemos un consumo mucho menor de combustible. Además, vemos que podemos preservar mejor el suelo, manteniendo su calidad", ha subrayado Mario.