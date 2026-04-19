Charles Dickens, novelista universal: "Ten un corazón que nunca se endurezca, un temperamento que nunca se canse y un tacto que nunca duela"

Charles Dickens es uno de los grandes genios que ha dado la literatura universal. El escritor inglés, en obras como Un cuento de Navidad, David Copperfield, Historia de dos ciudades u Oliver Twist, creó algunos de los personajes de ficción más conocidos.

De hecho, su forma de escribir era tan característica que ha provocado que en la actualidad, más de un siglo y medio después de su muerte, se utilice el término dickensiano para referirse a entornos sociales caracterizados por la pobreza extrema y condiciones laborales precarias (como ocurría en sus obras).

Más allá de sus libros y de la mencionada palabra, el novelista universal Charles Dickens también ha dejado numerosas frases célebres que han quedado para la historia debido a su profundidad.

Una de las citas más conocidas del escritor inglés es un consejo de vida que identifica a la empatía y la paciencia como las cualidades que todas las personas deberían tratar de potenciar en su día a día.

En concreto esa frase de Charles Dickens (que aparece en su obra Nuestro común amigo) es la siguiente: "Ten un corazón que nunca se endurezca, un temperamento que nunca se canse y un tacto que nunca duela".

Otras frases de Charles Dickens

No obstante, hay otras muchas citas de Charles Dickens que merece la pena recordar. Estos son algunos ejemplos: