Santi Rivas, crítico experto en vinos: "El Rioja es el Barça de los vinos en España"

El experto en vino Santi Rivas ha pasado por los micrófonos de Cadena Ser, donde ha realizado algunas recomendaciones sobre esta bebida. Según este, los Rioja son los mejores de España, aunque al ser preguntado sobre si estaba prescribiendo un crianza o un reserva, afirmó que eso "ya no se lleva".

"Esto ya, ¡olvídate! Quitando algunas bodegas clásicas, está desapareciendo... ¡incluso en la Ribera del Duero", ha señalado en el programa Gastro SER, donde ha afirmado que, aunque este concepto sigue estando presente a día de hoy, "ya hay muchas bodegas que están eliminado esa categorización".

Y es que, según explica, aunque cada Denominación de Origen cuenta con sus propias normas, cuando un vino tinto es considerado de crianza debe pasar por barrica al menos seis meses, mientras que el de reserva necesita al menos un año.

"Es una cuñadez. Tú tienes que estar a lo que sea el vino y a de dónde procede. Pero que tenga seis u ocho meses no le importa a nadie. El foco no puede estar en la crianza, tiene que estar en el viñedo", ha continuado explicando, antes de agregar que algunas bodegas cuentan con tirillas en las que se informa sobre si el vino es de crianza, cosecha o reserva.

"Pero no se trata de una tendencia undergorund", señala. "Que la gente busque Pago de Carroviejas y mire a ver si hay un crianza... ¡Ya no existe esa categorización", ha expresado el experto en vinos, quien considera que se le ha dado demasiada importancia a la crianza del vino en barricas de madera. "Es cutre estar hablando de meses de barrica. Si a alguien aún le importa, que se lo vaya quitando de la cabeza", ha sentenciado.