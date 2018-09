Muere el actor Paul John Vasquez a los 48 años

El actor Paul John Vasquez ha fallecido este lunes a los 48 años al parecer por un ataque cardiaco en el domicilio de su padre en San José (California, EEUU). Según ha informado el portal TMZ, la asistencia sanitaria intentó reanimarlo sin éxito y aún se investigan las causas del fallecimiento.

El actor tuvo varios papeles secundarios en producciones como NYPD Blue, Urgencias, Cómo conocí a vuestra madre o CSI: NY. También participó en 2011 Hijos de la Anarquía, donde daba vida a Angel Ganz. Otro actor de esta producción, Alan O'Neill, falleció también este año a los 47 años.

Según IMDB, Vasquez también trabajó como director, productor y guionista del documental Quincy Coleman: It's All In The Song (2008), proyectado en numerosos festivales.