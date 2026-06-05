'The Guardian' hace una radiografía de La Roja y mucho ojo a lo que dice de sus debilidades

En redes sociales se está hablando —y mucho— de la increíble guía que ha elaborado The Guardian, uno de los diarios más importantes del Reino Unido y de mayor prestigio internacional, sobre el próximo Mundial de 2026. En ella ha realizado una radiografía de todas las selecciones participantes y, además, un perfil individual de cada uno de los jugadores de las plantillas.

España, por supuesto, está incluida, y llama especialmente la atención el análisis que hacen de la selección en su conjunto. Sin duda, es una de las grandes favoritas para muchos, si no la que más: "Con razón figura entre los favoritos. [Luis] De la Fuente posee la combinación perfecta de juventud y experiencia, talento prodigioso y madurez".

Según el diario, las grandes fortalezas de la selección española son Lamine Yamal y Nico Williams: "Han aportado frescura a un equipo que aún domina el balón. Será difícil contener a su delantera". En el apartado de debilidades, la descripción resulta más sorprendente: "¿Hay alguna? La defensa puede tener sus momentos, pero este es simplemente un equipo muy competitivo y unido".

"El talismán del Barcelona y de España"

En esta guía destacan a Yamal como la superestrella evidente. Los perfiles están escritos por Nadia Tronchoni, jefa de Deportes del diario El País, quien asegura que "se ha convertido en una de las superestrellas del fútbol mundial".

Reconoce que, a pesar de ganar su segundo título liguero consecutivo, no ha sido una temporada fácil para el joven jugador, debido a la lesión en el tramo final del curso y a protagonizar "una disputa con el Real Madrid antes y después del Clásico de octubre". A pesar de ello, no hay duda de que es "el talismán del Barcelona y de España".

"Si evita más problemas físicos y lleva a La Roja a la gloria en Norteamérica, será el favorito de muchos para el Balón de Oro de este año", remata el análisis. También destacan a otros jugadores clave, como Pedri, del que dicen que es quien "marca el ritmo", o a Martín Zubimendi, al que describen como el "señor constante".

A Marcos Llorente lo califican como una "figura controvertida". Más allá de su enorme despliegue físico y de ser una pieza clave para el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, también es conocido por "alimentar teorías conspirativas sobre estelas químicas, cremas solares y lo que él llama luz artificial 'tóxica'".