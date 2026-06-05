El actor Alberto San Juan, muy crítico con esta decisión de León XIV durante su paso por Madrid

El actor Alberto San Juan ha estado este viernes en Carne Cruda, el programa de radio que presenta y dirige Javier Gallego. Allí ha hablado sobre su nueva película La luz, que aborda los abusos sexuales a menores cometidos por la Iglesia en España.

Al hilo de esto, y aprovechando la visita del papa León XIV a Madrid, San Juan ha abordado una cuestión delicada. "El papa, en principio, no va a recibir a las víctimas, tal como ellas se lo han pedido", ha asegurado en Carne Cruda.

Esas víctimas a las que hace mención el actor se agrupan en diferentes asociaciones. Una de las que más peso tiene es el movimiento 'Reparación Integral Ya', cuyo portavoz, Miguel Hurtado, exigió esta semana una reunión con el sumo pontífice.

"Nos parece que si el Papa pisa España sin tener nosotros una reunión agendada con el Pontífice sería una profunda falta de respeto que no vamos a consentir ni tolerar", dijo el portavoz de las víctimas.

"Las víctimas están pidiendo que se las escuche"

A ello ha hecho referencia San Juan, quien se ha preguntado "cómo se sienten las víctimas de ese horror": "Están pidiendo 'escúchanos' y que no se les escuche". En relación a esto último, ha contado cuál es la visión de la Iglesia.

Según un representante del Vaticano, no es que a León XIV "no le interese este tema, es que el tiempo es limitado". Una afirmación que no comparte el actor protagonista de La luz, quien cree que "tú decides lo que haces con tu tiempo".

"Te parece más importante irte al Bernabéu con DJ Pulpo y el mago Jorge Blas, antes que escuchar a unas personas cuyo dolor se mantiene vivo, porque sigue ignorándose, relegándose y apagando la luz, oscureciendo...", ha dicho San Juan en referencia al papa.

Finalmente, San Juan ha recordado que todas las víctimas de abusos en la Iglesia simplemente están pidiendo "ser vistos y ser escuchados". Cabe recordar que en enero el Gobierno y la Iglesia católica firmaron un acuerdo trascendental de reparación integral dirigido a víctimas de abusos sexuales.