Lanzan una alerta alimentaria por salmonella en dos variedades de chorizo de la marca 'La Serrana'

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha decretado este viernes alerta alimentaria sobre las variedades de chorizo Herradura y Rosario de la marca 'La Serrana' que se comercializan en Andalucía por la presencia de Salmonella spp.

En concreto, se trata del lote OTE:200526 de ambas variedades con fecha de consumo preferente de 20/08/2026, que se presentan sin envasar, según ha informado la Junta en un comunicado.

Como consecuencia de las investigaciones de control, la Consejería ha decidido, en atención al principio de precaución y para mantener un elevado nivel de protección de la salud de los consumidores, retirar todos los lotes de estos productos que se han distribuido en establecimientos de varias localidades andaluzas.

Concretamente, en San José de la Rinconada, Alcalá de Guadaíra, Marchena, Lora del Río, La Puebla de Cazalla, El Cuervo de Sevilla, Lebrija, Palmar de Troya, Las Cabezas de San Juan, Morón de la Frontera, Sevilla capital, Brenes, Los Rosales y Carmona, en la provincia de Sevilla; y Jerez de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Arcos de la Frontera, Tocina, Río San Pedro de Puerto Real; Los Badalejos, Medina Sidonia y Paterna de Rivera, de la provincia de Cádiz. Salud Pública recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos y lo devuelvan al punto de compra.

En caso de presentar síntomas se aconseja ir a un centro de salud

En caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud. Esta información ha sido transmitida a la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.

Además, ha sido trasladada a los Servicios de Control Oficial de las provincias afectadas con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.