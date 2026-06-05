Espías chinos en LinkedIn: el MI5 alerta de ofertas de empleo falsas para captar a personal con acceso a secretos

La versión del siglo XXI de no aceptes un caramelo de un extraño sería algo así como no te fíes de todas las ofertas que te lleguen por internet. De las laborales, tampoco, porque pueden tener trampa. Eso mismo se ha conocido recientemente en la red social LinkedIn.

Según los servicios de Inteligencia de Reino Unido, EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, hay espías chinos tratando de contactar con personal de los distintos gobiernos y sectores de defensa para acceder a información clasificada o sensible.

El grupo de naciones conocido como el de los 'Cinco Ojos', ha lanzado un comunicado conjunto para denunciar la "agresiva" estrategia llevada a cabo por espías de la Inteligencia china, que se estarían haciendo pasar por trabajadores de empresas privadas o centros de estudio.

Los reclamos, ofrecidos por supuestos consultores de recursos humanos y desplegados por distintas partes del mundo, consistían en puestos de analista de política exterior o defensa, que, por supuesto, no existían como tal. En su estrategia de cebo y enganche, los supuestos espías forzaban a los interesados a dar información "no pública". Generalmente a través de la red LinkedIn, pero también se han registrado hechos idénticos en otras plataformas de búsqueda de trabajo online como Indeed y Upwork.

Los servicios de Inteligencia de los cinco países firmantes señalaban que "los servicios de inteligencia militar de China están utilizando una gama cada vez más amplia de sitios de redes profesionales y plataformas de empleo en línea para atacar a los gobiernos de los Cinco Ojos, al personal militar y a cualquier persona con acceso a información clasificada o privilegiada".

Como detalla The Guardian, los intentos no se dirigían a cualquier usuario de LinkedIn, sino que los presuntos estafadores estudiaban bien los perfiles a contactar. Estos se basan en personas con autorización de seguridad, como trabajadores de defensa, asuntos exteriores, seguridad e inteligencia; militares y más concretamente aquellos con conocimiento o mano en la región Indo-Pacífico; periodistas, escritores, trabajadores de centros de investigación o académicos con acceso a información gubernamental.