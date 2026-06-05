Eurovisión se desploma y pierde un 21% de audiencia por los boicots de España y otros países

Eurovisión sí, pero menos 'Euro' y con menos 'visión'. El festival celebrado el pasado 16 de mayo en Viena vivió una caída severa de audiencia en una edición marcada por la ausencia de España y otros cuatro países al sí participar Israel. Los datos recopilados por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) detallan que el festival perdió 35 millones en toda su audiencia global.

Según ha dado a conocer la UER este viernes, la 70ª edición de Eurovisión fue seguida por 131 millones de personas0, una caída severa frente a los 166 que se alcanzaron en 2025.

Los datos ofrecidos por la UER recogen las mediciones hechas en los 35 mercados televisivos, excluyendo algunos de pequeño tamaño sin datos de audiencia, ha aclarado el organismo. Un año antes la audiencia ofrecida se basaba en las retransmisiones de los 37 países participantes.

El boicot de RTVE a la presencia de Israel provocó la no participación de España en el festival. Y acto seguido llevó a que Países Bajos, Islandia, Irlanda y Eslovenia hicieran lo propio.

Para frenar la sangría de participantes y audiencias, la UER optó por 'recuperar' a viejas participantes. Fueron los casos de Moldavia, Rumanía y Bulgaria, esta última ganadora con la canción 'Bangaranga', de la artista Dara.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.