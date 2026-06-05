Lo que dicen en Reino Unido sobre la selección española y el Mundial va a dar que hablar en España

Las expectativas sobre el papel de la selección española de fútbol en el Mundial de 2026, que se jugará en EEUU, México y Canadá, son máximas. Desde que España ganara la Eurocopa de 2024, precisamente ante Inglaterra (2-1), muchos la ven como clara favorita para conquistar el mayor título a nivel de selecciones.

No solo por la calidad individual de los jugadores, con Lamine Yamal como máxima estrella —de cuyas botas se sostiene buena parte de la esperanza de los españoles—, sino también por la química que ha demostrado tener este equipo. Por eso, el seleccionador Luis de la Fuente no ha hecho grandes cambios de una lista a otra, con algunas excepciones, pero ha encontrado un grupo de jugadores capaces de todo.

Y eso la gente lo sabe. Juegan como nunca. El empate 1-1 contra Irak de este pasado jueves, en el primero de los dos amistosos preparatorios antes del Mundial, no ha sido un tropiezo importante ni algo que deba preocupar de cara al futuro más próximo.

Cientos de miles de personas confían en España

El diario británico The Telegraph, fundado en 1855, ha publicado una encuesta en la que sus lectores podían hacer una predicción de todos los partidos y de todas las fases hasta llegar a un ganador. El resultado ha sido muy sorprendente, porque, de todos los que han respondido, 131.730 personas tienen muy claro que España va a ganar este Mundial.

Ya en Riazor, ante Irak, antes de que el árbitro diera el pitido inicial, España sorprendió con la interpretación del himno a cargo de 50 músicos, entre percusionistas y gaiteros. Tras el partido, los jugadores de apoyo se quedarán en España y los seleccionados viajarán a México para enfrentarse a Perú antes del inicio del torneo.

Una cámara de la televisión iraquí siguió a Lamine Yamal, que continúa recuperándose de una lesión, y en esas imágenes se vio perfectamente la relación dentro de la plantilla, cuando comenzaron a reírse con él al comprobar que la cámara no dejaba de enfocarle y le perseguía allá donde fuera.