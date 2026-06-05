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Putin "no le ve sentido" a un cara a cara con Zelenski y se permite instarle a actuar "siempre dentro de la ley"
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Putin "no le ve sentido" a un cara a cara con Zelenski y se permite instarle a actuar "siempre dentro de la ley"

El presidente ruso, sin oposición real en libertad, ironiza con que Zelenski "no le tenga miedo a las urnas". Descarta un cara a cara pese al visto bueno de Trump.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Vladimir Putin gesticula durante una intervención
Vladimir Putin gesticula durante una intervenciónGetty Images

Vladimir Putin no acepta el 'cara a cara' propuesto por Volodimir Zelenski en un país neutral. El presidente ruso considera que una reunión directa entre ambos mandatarios "no tiene sentido" y ha dado orden a las tropas rusas para que sigan "trabajando" en el frente.

La respuesta a la carta enviada por Zelenski ha llegado horas después y en una comparecencia ante los medios durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. 

"Nunca me he negado, pero reunirse, como se suele decir, es andarse con rodeos; lo sé porque ya he pasado por esto. Creo que hay una referencia (en la carta de Zelenski) a los acuerdos de Minsk", ha apuntado a modo de respuesta evasiva, incidiendo en que "no le ve sentido" al encuentro. Al menos por ahora y pese a que Donald Trump había mostrado su apoyo a la iniciativa ucraniana. 

Como ha venido haciendo años atrás, el líder post-soviético considera que esa vía no permite explorar lo que llama las "raíces histórica" del conflicto. "Necesitamos acuerdos no para seis meses, ni para tres meses, sino una perspectiva histórica a largo plazo", ha argumentado.

En paralelo a su 'no' a la vía negociadora directa con Zelenski, ha querido animar al ejército ruso para que "continúe el trabajo" iniciado hace ya más de cuatro años y tres meses. "Camaradas soldados y marineros, suboficiales y oficiales, oficiales, almirantes y generales: todo el país les mira, todo el país está orgulloso de ustedes y tiene esperanzas", ha apuntado sin mayor referencia a la situación militar.

Aprovechando su intervención, Putin se ha permitido el lujo de ironizar con la situación política de Ucrania, que sigue sin celebrar elecciones por encontrarse el país bajo ley marcial, lo que imposibilita sacar las urnas. 

Ajeno a ello y consciente de que el mandato ordinario de Zelenski expiró en 2024, Putin le ha instado a "ir a las urnas, no tener miedo de ir y actuar siempre dentro del marco de la ley; porque ejercer el poder fuera de la Constitución se llama usurpación de poder, un delito penal", ha señalado un mandatario sin rival real en libertad desde hace décadas.

A finales de 2025 y tras la insistente presión de Trump, Zelenski se abrió a modificar la ley para convocar una elecciones presidenciales "en un plazo de 60 o 90 días" si se daban las circunstancias de seguridad necesarias. Sin embargo, nada ha cambiado en el contexto de guerra, con recurrentes bombardeos rusos sobre Kiev y otros puntos principales alejados del frente.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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