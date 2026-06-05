Putin "no le ve sentido" a un cara a cara con Zelenski y se permite instarle a actuar "siempre dentro de la ley"

Vladimir Putin no acepta el 'cara a cara' propuesto por Volodimir Zelenski en un país neutral. El presidente ruso considera que una reunión directa entre ambos mandatarios "no tiene sentido" y ha dado orden a las tropas rusas para que sigan "trabajando" en el frente.

La respuesta a la carta enviada por Zelenski ha llegado horas después y en una comparecencia ante los medios durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

"Nunca me he negado, pero reunirse, como se suele decir, es andarse con rodeos; lo sé porque ya he pasado por esto. Creo que hay una referencia (en la carta de Zelenski) a los acuerdos de Minsk", ha apuntado a modo de respuesta evasiva, incidiendo en que "no le ve sentido" al encuentro. Al menos por ahora y pese a que Donald Trump había mostrado su apoyo a la iniciativa ucraniana.

Como ha venido haciendo años atrás, el líder post-soviético considera que esa vía no permite explorar lo que llama las "raíces histórica" del conflicto. "Necesitamos acuerdos no para seis meses, ni para tres meses, sino una perspectiva histórica a largo plazo", ha argumentado.

En paralelo a su 'no' a la vía negociadora directa con Zelenski, ha querido animar al ejército ruso para que "continúe el trabajo" iniciado hace ya más de cuatro años y tres meses. "Camaradas soldados y marineros, suboficiales y oficiales, oficiales, almirantes y generales: todo el país les mira, todo el país está orgulloso de ustedes y tiene esperanzas", ha apuntado sin mayor referencia a la situación militar.

Aprovechando su intervención, Putin se ha permitido el lujo de ironizar con la situación política de Ucrania, que sigue sin celebrar elecciones por encontrarse el país bajo ley marcial, lo que imposibilita sacar las urnas.

Ajeno a ello y consciente de que el mandato ordinario de Zelenski expiró en 2024, Putin le ha instado a "ir a las urnas, no tener miedo de ir y actuar siempre dentro del marco de la ley; porque ejercer el poder fuera de la Constitución se llama usurpación de poder, un delito penal", ha señalado un mandatario sin rival real en libertad desde hace décadas.

A finales de 2025 y tras la insistente presión de Trump, Zelenski se abrió a modificar la ley para convocar una elecciones presidenciales "en un plazo de 60 o 90 días" si se daban las circunstancias de seguridad necesarias. Sin embargo, nada ha cambiado en el contexto de guerra, con recurrentes bombardeos rusos sobre Kiev y otros puntos principales alejados del frente.