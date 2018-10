Sandra Barneda estalla en 'GH VIP' contra todos los comentarios machistas

Los silencios en GH VIP (Telecinco) sobre los comentarios machistas de Suso y el polémico vídeo por el que fue nominado Omar han generado una indignación constante en las redes. Tanto como la defensa que otros programas hacen del concursante. Sin embargo, este domingo, por fin, Sandra Barreda dejó las cosas claras. La presentadora protagonizó en el plató de El Debate varios momentos muy aplaudidos por la audiencia en los que criticó las palabras de Suso, dejó sin palabras a Omar Montes y fulminó a Carlos Lozano.

La madre de Suso acudió a la casa de Guadalix para encontrarse con su hijo. De manera previa al encuentro, la mujer defendió que Suso no es ningún machista. La primera en condenar su actitud, a pesar de la presencia de su madre, fue Nagore Robles.

"Yo sé que para ti es duro porque criticar a un hijo es complicado, pero necesito hacer mi trabajo y es opinar de lo que veo. Tu hijo tiene comportamientos muy machistas que no podemos aceptar ni podemos apoyar. Lo siento muchísimo, sé que le has dado la mejor de las educaciones, no quiero poner ninguna responsabilidad en ti, pero Suso sí tiene muchísima responsabilidad en el comportamiento que está teniendo y que no podemos aceptar. No podemos decir que Miriam pincha, porque no es cuestión de quién pincha, no es cuestión de formas, es cuestión de contenido", explicó la colaboradora, que hizo referencia a las discusiones entre el concursante y Miriam Saavedra.

"Me parece muy feo que tú lo encasilles como machista", insistió la madre de Suso, así que ella despejó las dudas sobre por qué no lo había dicho antes: "Es mi opinión, lo tengo superclaro, no he tenido ningún otro momento para decirlo y no pienso apoyar ningún comportamiento así".

Luego llegó el turno de Carlos Lozano. El presentador defendió a Suso porque otros concursantes (incluyendo mujeres), según él, hacen comentarios fuertes y nadie dice nada. Visiblemente enfadada, Sandra Barneda recurrió a una de las tantas frases del concursante recogidas en los medios. "¡Carlos Lozano! Suso ha dicho 'anda, tira a que te penetre Asraf que a ti te gusta todo eso', y yo creo que eso una mujer no lo ha dicho. Y punto", sentenció.

Por otro lado, cuando tocó el turno de hablar de Miriam y Mónica, Lozano volvió a recurrir al argumento de que están en GH VIP por ser sus exparejas. Omar le dio la razón, y Sandra Barneda volvió a estallar: "¿Y tú por qué has entrado?¿Por ser cantante?", le preguntó al exnovio de Isa Pantoja, la primera expulsada de esta edición.

El reparto de zascas de Sandra Barneda fue muy aplaudido en Twitter y su nombre se convirtió en Trending Topic, aunque también hubo quien aseguró que le gustaría haberla visto así antes. Además, otros tantos compararon la implicación de la presentadora con el silencio sobre este tema en las galas de los jueves, presentadas por Jorge Javier Vázquez.

