Apenas unas horas después de que el presentador Dani Mateo encendiese la polémica en la noche del miércoles —en El Intermedio (laSexta)— tras sonarse los mocos con la bandera de España y llamarla "trapo que venden los chinos", la Guardia Civil ha publicado un sorprendente tuit en el que ensalza la bandera y afea a quienes la ofenden "gratuitamente".

El mensaje, que tiene más de 15.000 'me gusta' y que no menciona explícitamente al humorista de El Intermedio, opina —en nombre de la Benemérita— que la enseña "simboliza la unión del pueblo", tras lo que pide explícitamente que se respete: "No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa", escriben desde la cuenta oficial de la Guardia Civil, antes de sentenciar: " # MiraQueEsBonita":

La #Bandera simboliza la unión de un Pueblo#Respétala

No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa#MiraQueEsBonitapic.twitter.com/0sKlKKQRZo — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 1 de noviembre de 2018

El tuit de la Benemérita ha provocado un auténtico vendaval en la red social, donde muchos critican el mensaje con tintes políticos de los servidores públicos:

Mofarte de la bandera que te ha tocado por supuesto que es humor. Lo que es ofensivo es que en una democracia haya fuerzas y cuerpos de seguridad que tuiteen diciéndote con qué puedes o no hacer broma. https://t.co/XBAshBkYul — El Jueves (@eljueves) 1 de noviembre de 2018

Aquí tenemos a la @guardiacivil estableciendo los límites a la libertad de expresión. A ver si se enteran que para eso están los jueces. https://t.co/j7NfWVMHcZ — Revista Mongolia (@revistamongolia) 1 de noviembre de 2018

La libertad de expresión es un derecho fundamental. Sois Guardias Civiles, no jueces. Y si alguien decide limpiarse el culo con la bandera no es asunto vuestro hasta que un juez no se pronuncie. — Profeeeeeee! (@dePlaymobil) 1 de noviembre de 2018

La Guardia civil entiende poco la diversidad y la pluralidad en un estado de libertades. En democracia tan tolerable es besarla como burlarse de ella. https://t.co/lg6EJSXqLH — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 1 de noviembre de 2018

Es que ellos no están para que se respete la bandera, están para hacer que se respete la ley. Y yo no he visto que se posicionen ante las cloacas del estado como si han hecho ahora.

Parece que les importa más el trocito de tela que la ley y la justicia. — José Carlos Núñez (@KATAPROFESOR) 1 de noviembre de 2018

Hay que ver todas las ópticas. Para unos es un símbolo. Para otros no. Se puede discrepar. Pero por un trozo de tela con un escudo no se puede procesar a nadie. Lo importanteves España y sus ciudadanos da igual lo que piensen. — JOSE MARÍA CAMACHO ORÓS (@jmcamachooros) 1 de noviembre de 2018

Solo nos faltaba que los guardia civiles hicieran de curas guardianes de la fe española.

Luego os quejáis porque os llaman fachas. — Cloudechka🎗 (@cloudechka) 1 de noviembre de 2018

¿Desde cuándo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se dedican a emitir opiniones políticas desde sus cuentas oficiales en vez de dedicarse a hacer su trabajo velando por la seguridad de todos los ciudadanos? — Profeeeeeee! (@dePlaymobil) 1 de noviembre de 2018

Además de la ofensa a los derechos religiosos, ahora tenemos la ofensa a los sentimientos patrioticos 🤦‍♀️Cada cual se ofende por lo que le da la gana. A mi me ofende ver esa bandera en mis instituciones y no voy por ahí lloriqueando. — Elisa Maza (@ElisaMaza77) 1 de noviembre de 2018

Pagamos a la Guardia Civil para que vele por nuestra seguridad, no para que haga política ni ideologización y menos usando los símbolos nacionales como hacen PP y Cs. — Javi Gue (@JavGuBn) 1 de noviembre de 2018

Una bandera es un trapo de colores, sea cual sea, y no representa más d lo q cada uno quiera, en lo q si estoy de acuerdo es q hay q respetarlas por lo q a otros puedan representar, pero todas, no solo la vuestra. — Jeroni ST 🎗🎗🎗🎗 (@tarsol23) 1 de noviembre de 2018

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard