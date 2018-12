Frank Blanco dejó este lunes al descubierto uno de los mayores temores de Chenoa, colaboradora de Zapeando (laSexta). Durante el programa estaban hablando sobre miedos y el presentador señaló que la cantante sufría cada vez que tiene que subirse a un avión.

"Cuando entro lo primero que hago es sonreír mucho a las azafatas, por si me ven cara de miedo que no se asusten", reconoció la artista. "Las aviso. Digo 'Hola, ¿qué tal? Tengo miedo a volar", explicó con cara de circunstancias.

"Intento ser maja al principio, luego me pongo un poco blanca si hay turbulencias y a veces se han sentado y me han dado la mano", añadió antes de reconocer que se pone tan nerviosa que llega a las lágrimas. "Tengo tanto miedo que me pongo a llorar".

La cantante también contó su truco para no pasarlo tan mal cuando nota que el avión se mueve: dar botes en el asiento. Puedes ver el momento completo aquí.

