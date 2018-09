'¿Cómo perder el miedo a volar en avión?' apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta de Juan Carlos Martínez, ingeniero:

Depende del nivel de miedo. Si es muy intenso, ve a ver a un especialista para que te ayude. Si es un miedo normal y corriente o un poco intenso, la mejor forma de perderlo es volando.

Además, es importante ir preparado:

Documentarse bien: hay toneladas de documentación que explica qué ocurre en cada etapa del vuelo, incluyendo los pitidos del avión cuando se pasa de cierta altura.

Compararlo con un viaje en tierra, bien sea de tren, bus, o cualquier otro tipo de vehículo. A menos que se cojan turbulencias, que no son tantas, el avión va suave, sin baches ni saltos, muy suave. Puede incomodar un poco el sonido, eso sí.

Fijarse en otra gente y en el personal de vuelo. Aquí hay dos factores, uno es pensar que haya más gente en ese mismo avión con un miedo tan intenso o más que el tuyo. ¿Sabrías identificar a esa persona? Probablemente no, por eso tampoco te van a identificar a ti, con todo lo que eso conlleva a nivel psicológico. Otro factor es ver la tranquilidad de la gente, sobre todo el personal de vuelo, si van tranquilos es que todo va muy bien.

Juegos de rol. Ponerse en el pellejo de un personaje de novela o cine que vuele muy a menudo para ir a su destino. Yo me imagino como Indiana Jones, cuando se mete en cada cacharro volador, se acomoda y se tapa la cara con el sombrero para dormir tranquilamente, con un fondo de un mapa con el avión dejando una línea roja indicando el recorrido. Sólo con pensar en todos esos detalles, no le doy espacio a mi mente a otras cosas.

Nuestra mente nos dice que el vuelo puede ser algo terrible, incluso uno puede morir; lo que provoca lo que se conoce como ansiedad anticipatoria

Llevar algo que entretenga. Eso es primordial, porque el aburrimiento es mal amigo cuando uno va con miedo o nervioso.

Música relajante. Escucha música relajante. Yo lo hice sobre todo en el despegue y aterrizaje.

Pensar en el destino. Piensa en el destino, qué vas a hacer una vez llegues y las grandes experiencias que te esperan.

El miedo no es eterno. Por un lado está el miedo anterior a la experiencia, es cuando nuestra mente nos dice que el vuelo puede ser algo terrible, incluso uno puede morir; lo que provoca lo que se conoce como ansiedad anticipatoria. Realmente, el punto más elevado del miedo será cuando se cierren las puertas del avión, el punto donde sabes que la próxima vez que se abran estarás en el destino, el punto de no retorno. Luego al ver que no pasa nada de lo que se pensaba antes del vuelo, el miedo suele bajar bastante de intensidad e incluso se puede llegar a disfrutar.

La tripulación está entrenada para cualquier contingencia física y psicológica de cualquier pasajero.

Siéntete como un héroe. Una vez que aterrices, siente que has logrado un éxito rotundo al haber podido hacer el vuelo y siéntete como un héroe que acaba de realizar una hazaña.

En mi último vuelo iba nervioso, encima viajaba solo por primera vez en mi vida a Inglaterra. Pagué un plus en los vuelos de ida y vuelta para coger asiento de pasillo, así si me daba la ansiedad, miraba al pasillo y no al exterior. Después de mis últimos vuelos, pagaré para elegir sitio de ventanilla, y además en la fila de la salida de emergencia, así mis rodillas no estarán encajadas en el asiento delantero.

