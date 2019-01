Seis clases de personas tóxicas que debes apartar de tu vida en 2019

Es probable que alguna persona tóxica te haya chafado como mínimo uno o dos días de este 2018.

No por casualidad el mes pasado el Oxford Dictionary seleccionó toxic (tóxico) como palabra del año 2018, debido al aumento del 45% en las búsquedas de este término.

"Para la mayoría de la gente, las personas tóxicas y las malas relaciones pueden convertirse en una adicción, un hábito difícil de romper, porque te encuentras emocionalmente unido y esa parte de ti que está unida quiere seguir intentándolo", explica Tina Tessina, psicoterapeuta y coautora de How to Be a Couple and Still Be Free. "Sin embargo, la parte racional de tu mente sabe que necesitas dejarlo".

¿Por qué no te comprometes este 2019 a ser más racional y distanciarte de las personas tóxicas que conoces? Tessina y otros expertos enumeran las seis clases de personas tóxicas que deberías dejar atrás:

1. El amigo que pasa de ti