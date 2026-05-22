Un profesor desmonta el mito de los "tres meses de vacaciones" tirando de sarcasmo: "Trabajamos un año sí y otro no"

Imagen de archivo de un cuaderno en una mesa de un instituto.

Las vacaciones de los docentes a menudo generan mucha controversia, pues hay quienes les critican por, aparentemente, disfrutar de la misma cantidad de días libres que los alumnos, sobre todo en verano, cuando los días no lectivos llegan casi a los tres meses.

Sin embargo, esto no es así. Al menos, eso es lo que asegura un profesor universitario llamado George, quien a través de un video publicado en TikTok (@george.fn.31), quien ha provocado miles de comentarios con su aclaración.

"No tenemos 3 meses de vacaciones. Tenemos un año. Trabajamos un año sí y otro no", asegura en el vídeo, tirando de sarcasmo. Tras esto, George se lanza a desmentir el mito, asegurando que sus vacaciones se componen de "una semana en septiembre, todo el mes de agosto, una semana en Semana Santa y dos semanas en Navidad".

De esta forma, este profesor concluye que realmente los profesores tienen "dos meses", desmontando de esta forma la creencia popular de que los docentes gozan de tres meses de vacaciones en verano.

Pese a ello, este profesor universitario reconoce que en su profesión se disfruta de "unas condiciones laborales buenas": "Yo tengo un doctorado, dos máster y una carrera, y aparte he tenido suerte en el sitio donde me han contratado".

Este es sueldo de un profesor universitario en España

El sueldo de un profesor universitario en España no es uniforme y depende en gran medida de la categoría profesional, la experiencia y el tipo de contrato. Bajo la etiqueta de "profesor de universidad" conviven realidades salariales muy distintas.

En términos generales, el salario medio ronda los 43.000 euros brutos anuales, lo que equivale a unos 3.600 euros brutos al mes, aunque con amplias diferencias según el perfil. La horquilla total puede ir desde apenas 14.000 euros al año en los casos más bajos hasta más de 70.000 euros en la cúspide académica.