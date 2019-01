Corría el año 2001 cuando Carlos Baute conoció a Begoña Villacís. El cantante había elegido España como su segundo lugar de residencia para seguir creciendo profesionalmente —y había publicado ese año Dame de eso— y la política madrileña estudiaba Derecho.

"La recuerdo con mucho cariño, no fue un romance muy largo, pero sí muy bonito", ha explicado el cantante en una entrevista publicada en Informalia. Precisamente por eso, no le disgustaría verla como alcaldesa porque la ve "muy preparada y habla inglés perfectamente", aunque prefiere no meterse en cuestiones políticas referentes a España.

Getty Images

Cuando se conocieron, señala, Villacís "ya era una mujer muy guapa, espectacular y simpatiquísima". Según Informalia, el cantante y la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid se conocieron en una discoteca de la capital y, tras un breve romance, se reencontraron en algunos actos de protesta contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Begoña Villacís anunció a principios de año su embarazo. Será el tercer hijo de la política, que es madre de dos niñas, Paula (13 años) y Jimena (12).