Alfred García agota las entradas de cuatro conciertos en solo una hora

Increíble. El cantante Alfred García, último representante de España en el Festival de Eurovisión —junto con Amaia—, ha logrado agotar todas las entradas para cuatro de los 20 conciertos de la gira 1016 Tour apenas una hora después de ponerse a la venta.

Las localidades para las actuaciones de Alfred en Madrid (28 de febrero), Valencia (22 de marzo), Girona (5 de abril) y Barcelona (11 de abril) se han puesto a la venta este miércoles a las 16 horas. Dos horas más tarde, Alfred ha confirmado en Twitter lo que muchos temían: se habían agotado una hora antes.

El precio de una entrada normal para el concierto de la Sala Joy de Madrid era de 31 euros.

"Gracias. Sin palabras. Prometemos añadir nuevas fechas. Si hace falta haremos dobletes, tripletes... Lo que haga falta. Todo por vosotros", ha escrito Alfred.

Como ha podido comprobar El HuffPost, muchos usuarios han tenido problemas al intentar comprar entradas para los conciertos del exconcursante de Operación Triunfo 2017 en el portal especializado Ticketmaster desde el mismo momento de la puesta a la venta, a las 16 horas.

Cuando se intentaba comprar una entrada, aparecía un mensaje: "No hay entradas disponibles en este momento".

Ante las quejas y preguntas de los usuarios, el portal ha explicado que ese mensaje significaba que en ese momento todas las localidades a la venta estaban siendo adquiridas por algún usuario. Recomendaban actualizar la página por si en algún caso no finalizaba el proceso de venta.

El sistema no se ha colapsado: Os avisa de que no hay entradas disponibles porque en ese momento, las están comprando. Pero, como os decimos siempre, puede ser que algunos procesos de compra no se finalicen. Por el motivo que sea. Y entonces, al actualizar la web, vuelven a salir