9 a 0 y un misterio: el caza chino que habría ganado a un Eurofighter cuyo radar, sobre el papel, debía verlo primero

Con el pasar del tiempo y los avances tecnológicos en el ámbito militar, la fuerza aérea se ha posicionado como una de las ramas fundamentales en el cuerpo de seguridad de una nación. Las principales potencias mundiales compiten constantemente para obtener los equipamientos más novedosos, los cuales les permiten construir unos mecanismos de defensa mucho más completos y robustos.

Dentro de su repertorio militar, la aeronáutica china cuenta con el avión de combate J-10CE. Esta aeronave de caza se caracteriza por su polivalencia, ya que se puede adaptar con facilidad a enfrentamientos contra otros aviones y operaciones ofensivas dirigidas a entornos terrestres o marítimos.

El caza tiene la capacidad de cargar hasta 7 toneladas de armamento variado, que incluye misiles de largo alcance PL-15E, misiles de corto alcance, bombas guiadas y un cañón interno de 23 milímetros.

El canal de YouTube, Overgraphy, especializado en el cubrimiento de la actualidad de los aviones de combate, define al J-10CE como una nave balanceada, detallando que “ofrece una buena relación calidad-precio. Combina sistemas de radar de última generación con un mantenimiento asequible”, sostiene el medio digital.

China afirma haber derrotado a un Eurofighter

Esta particularidad hace que este modelo de aeronave sea muy apetecible para un amplio margen de países, tanto los denominados superpotencias como los que no lo son. De hecho, la cadena estatal china, CCTV, afirma que durante una sesión de entrenamiento un J-10CE venció en nueve ocasiones al Eurofighter; así lo expone el diario hongkonés South China Morning Post, a través de uno de sus más recientes artículos.

No obstante, los medios pakistaníes informaron que los simulacros de combate tuvieron lugar durante el ejercicio aéreo conjunto "Zilzal-II" en Qatar en enero de 2024. Durante el ejercicio, los cazas J-10CE de Pakistán derrotaron a los Eurofighter Typhoon pertenecientes a la fuerza aérea de Catar.

Conforme a los medios pakistaníes, los cazas J-10CE salieron victoriosos en los cinco combates aéreos a corta distancia y se atribuyeron el triunfo en cuatro simulacros de batalla librados más allá del alcance visual.

En este sentido, unos cuantos portales informáticos de los países del Golfo también informaron de resultados que coincidían con los datos revelados por CCTV.