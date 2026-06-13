Un incendio obliga a desalojar viviendas en Padrón y activa la situación 2 de emergencia: ya afecta a unas 250 hectáreas

Un helicóptero trabaja en el incendio forestal en la localidad asturiana de Peñaflor (Grado), este sábado.

La evolución de un incendio forestal declarado este viernes en el municipio coruñés de Padrón ha obligado a la Xunta de Galicia a activar la situación 2 de emergencia, un nivel que se decreta cuando existe riesgo para la población y resulta necesaria la intervención de medios estatales para apoyar las labores de extinción, según informa EFE.

La decisión se ha adoptado de forma preventiva debido a la proximidad de las llamas a varios núcleos habitados de la parroquia de Carcacía, especialmente Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas. La situación ha obligado además al desalojo de viviendas en algunas zonas afectadas, mientras los equipos de emergencia trabajan para contener el avance del fuego.

Según la información facilitada por las autoridades, el incendio había mostrado durante la mañana una evolución favorable hacia su estabilización. Sin embargo, la reactivación de uno de sus flancos ha complicado el operativo y ha provocado que la superficie afectada aumente considerablemente.

El fuego pasa de 100 a 250 hectáreas en pocas horas

Las estimaciones actualizadas sitúan la superficie quemada en torno a las 250 hectáreas, frente a las aproximadamente 100 registradas durante las primeras horas de la jornada.

Este repunte se ha producido tras la reactivación de uno de los frentes del incendio, favorecida por unas condiciones meteorológicas especialmente adversas para la extinción.

Galicia atraviesa desde este viernes un episodio de altas temperaturas poco habitual para estas fechas, con registros superiores a los 30 grados en distintos puntos de la comunidad. La combinación de calor, baja humedad y vegetación seca ha incrementado notablemente el riesgo de propagación.

Desalojos por la intensidad del humo

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informó de que fue necesario evacuar de manera preventiva el núcleo de Cruxeiras de Abaixo y también la zona de Casa de Chaian.

La principal preocupación de los servicios de emergencia no eran únicamente las llamas, sino también la elevada concentración de humo, que podía poner en riesgo la salud de los vecinos.

Los desalojos se llevaron a cabo mientras los equipos de extinción reforzaban la protección de las áreas habitadas más cercanas al perímetro del incendio.

La evolución del fuego también ha obligado a interrumpir la circulación en varias carreteras de la zona. Según trasladaron los agentes a la central de emergencias, se cortó el tráfico en la vía que conecta Carcacía con Padrón y en el tramo entre Vilar do Bispo y Lampai.