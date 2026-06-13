Adiós a comprárselo a EEUU: China encuentra en las montañas del Tíbet un cuarzo con más del 99,995% de pureza, el material casi imposible de hallar del que dependen los semiconductores y los paneles solares de medio mundo

Algunas de las rocas de las que se extrae el cuarzo.

Los esfuerzos de China por aumentar su independencia económica han dado sus frutos. El gigante asiático ha encontrado una prometedora fuente de cuarzo de alta pureza en las montañas del Tíbet, un material clave para la fabricación de paneles solares y semiconductores.

Según Interesting Engineering, el cuarzo de alta pureza es una materia prima clave para la fabricación avanzada. Se utiliza para fabricar semiconductores, paneles solares, piezas ópticas y muchos tipos de electrónica. Aunque China siempre se ha consolidado como uno de los grandes fabricantes de estos productos, ha dependido en gran parte de proveedores extrangeros, especialmente de Estados Unidos.

Un recurso valioso

Un equipo de geólogos chinos ha analizado estos luocogranitos de cuarzo de la zona de Dinggy, al sur de Tíbet, que podría usarse para fabricar materiales de sílice muy puros. "Este estudio evalúa los minerales del Tíbet como una materia prima potencial para el cuarzo de alta pureza", según el artículo publicado en abril y recogido por este medio de comunicación.

Después de analizarlos con exactitud y su potencial de purificación, los investigadores descubrieron que estos depósitos podían producir cuarzo de muy alta calidad.

"Nuestros resultados demuestran que estos leucogranitos tienen un potencial considerable para producir cuarzo de alta pureza con contenidos de [sílice] superiores al 99,995%", escribió el equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y el Servicio Geológico de China, que, además, descubrieron que las impurezas del cuarzo pueden eliminarse durante el procesamiento.

¿Por qué es un material clave para empresas tecnológicas?

El cuarzo de alta pureza supone un elemento clave para la industria tecnológica por muchos motivos. Tal y como recoge la publicación, resiste el calor y la corrosión, aísla bien y se expande muy poco con los cambios de temperatura. Asimismo, puede soportar las duras condiciones en la fabricación de semiconductores y solares.

El material se utiliza para fabricar polisilicio, que ayuda a los paneles solares a convertir la luz solar en electricidad. También es necesario para fabricar crisoles de cuarzo, que son esenciales para la fabricación de obleas semiconductoras, componentes electrónicos, equipos ópticos y células solares.

Riesgos en la cadena de suministros

Según el medio de comunicación, el cuarzo de alta pureza se encuentra solo en unos pocos lugares. De hecho, "están distribuidos de forma desigual, lo que conlleva riesgos significativos en la cadena de suministros", señala el equipo científico.

China es actualmente el mayor importador mundial de este material. Una parte significativa del suministro mundial proviene de los famosos yacimientos de cuarzo en Spruce Pine, Carolina del Norte, que durante mucho tiempo han sido una fuente importante de cuarzo de alta calidad para industrias de todo el mundo.

Tras estos descubrimientos, el Ministerio de Recursos Naturales de China incluyó oficialmente el cuarzo de alta pureza como el mineral número 174 del país desarrollado en 2025. Esta medida demuestra lo importante que se está volviendo el material para los objetivos industriales y tecnológicos de China.