Más de diez días después de conocerse que Mediaset fulminará de su parrilla Noticias Cuatro y después de todo el revuelo que la noticia ha generado, el consejero delegado del grupo de comunicación, Paolo Vasile, ha despejado las dudas sobre qué ha motivado la decisión.

Vasile ha aclarado en la web de Mediaset que el éxito no justifica no hacer cambios, sino que hay que "evolucionar al ritmo que marcan los intereses del público". De hecho, el empresario ha subrayado que la presencia de espacios informativos en Mediaset no se acaba, a pesar de la cancelación de Noticias Cuatro, y que todos estos movimientos son "una reformulación" de la parrilla para completar "la oferta multicanal".

Paolo Vasile, CEO de Mediaset España, nos cuenta en primera persona la nueva oferta informativa del grupo https://t.co/nAmfOhzLIX — Mediaset España (@mediasetcom) 18 de enero de 2019

Por ello, ha recordado también que se va Noticias Cuatro pero aterriza en la cadena el nuevo programa de actualidad presentado por Carme Chaparro, Cuatro al día, que ocupará la franja horaria de la tarde con un "equipo de corresponsales que ponen en evidencia el interés por los asuntos nacionales e internacionales, pero también por los locales".

El italiano entiende que las ediciones del informativo de las 15.00 horas y el de las 21.00 horas son "suficientes" en Mediaset, ya que la oferta se completa con Cuatro al día. El programa, apunta Vasile, dará cobertura a "todo lo que pueda ser interesante para los espectadores. No para los que hablan de nosotros, sino para los que nos ven". El programa tendrá también edición de fin de semana. Como ya se sabía, los trabajadores de Noticias Cuatro serán reubicados en los espacios informativos de las cadenas, así como en la agencia Atlas.