Por qué Haaland se llevó un mapache disecado de souvenir: el whisky exclusivo que ya ha logrado agotar el noruego

Noruega ha sido la selección revelación de este Mundial 2026. Los nórdicos con su característico y ancestral "remo vikingo" se han ganado el cariño del público desde el primer momento y a ello ha ayudado también la figura de Erling Braut Haaland.

El jugador del Manchester City, además de ser la estrella de su conjunto nacional, se ha convertido en un verdadero icono pop en redes sociales: su forma de caminar, su pelo, los gestos que ha tenido con sus compañeros —y los guiños con Bellingham durante el partido contra Inglaterra— y su actitud de vikingo han conquistado incluso a quienes no siguen el fútbol. Sin embargo, el sueño mundialista de la escuadra noruega acabó al toparse con Inglaterra en cuartos de final.

Lejos de lamentar la derrota, Haaland ha seguido protagonizando buena parte del contenido en redes sociales de este Mundial de fútbol 2026. Incluso en su avión de vuelta a Noruega, donde han sido recibidos nada menos que por la familia real encabezada por Haakon y por 100.000 noruegos que llenaron Oslo.

Las cámaras captaron cómo el noruego llevaba un curioso souvenir al bajarse del avión procedente de Estados Unidos: un mapache disecado agarrado a una botella de cristal. Algo que, aparentemente podría parecer extraño, pero que tiene una explicación. "Me siguió hasta casa", bromeó el futbolista.

De vikingo a icono vaquero

Se trata de una figura de Wild Bill’s Western Store, una tienda de ropa vaquera con más de 40 años de trayectoria ubicada en Dallas, donde el conjunto Noruego ha permanecido buena parte de la cita mundialista. Tiene un precio de 750 dólares (unos 658 euros)

La propia marca Wild Bill's cuenta con el propio Haaland en su página de inicio luciendo sombrero y botas vaqueras y, tal ha sido la expectación generada por el mapache-whisky llamado Raccoon Whisky H-MT-F, que se ha agotado en apenas unas horas de su página web.

De hecho, desde Wild Bill's han lanzado su camiseta clásica, con el mensaje "Y'all Can Kiss My Dallas", que el propio Haaland popularizó durante su estancia den Dallas con el noruego como modelo.

"Esta camiseta acaparó la atención internacional después de que Erling Haaland visitara la tienda Wild Bill's Western Store y la luciera durante su visita a Dallas, compartiendo posteriormente fotos con millones de seguidores en Instagram", señalan en su página web.

A pesar de haberse ido a casa por un gol de Bellingham en el minuto 93 sentenció la victoria para los británicos por 1-2 en cuartos de final, el conjunto nórdico ya ha batido todos los récords históricos de la selección Noruega de fútbol. Y, sobre todo, Haaland se ha convertido en un icono que trasciende el terreno de juego.