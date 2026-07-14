Lleva la camiseta de la Selección siendo "rojo" y le increpan por ello, pero su respuesta es incontestable: "Amo a España y por eso voto a la izquierda"

La ilusión en España está disparada. La Selección está a solo un paso de jugar su segunda final de un Mundial que, de ganarlo, supondría conquistar la segunda estrella. Sin embargo, el fútbol tampoco escapa a la política, y estos días no están exentos de polémicas.

Hay votantes de derechas a los que les confunde que votantes de izquierdas apoyen a la selección española. Así lo ha relatado un joven en su cuenta de TikTok, poniendo el foco sobre el comentario que le hizo un conocido suyo cuando estaba viendo un partido de España.

"Hoy me ha pasado una cosa súper rara. Estaba en un bar viendo un partido de la selección española, y ha venido un chaval que conozco y me dice 'anda, no sabía que los rojos ibais con España; yo pensé que ibais en contra de ella", empieza diciendo Alberto Fernández.

Tras escuchar esto no supo bien cómo reaccionar: "Hubo unas décimas de segundo que sabía muy bien cómo responderle porque ha sido un 'boom' en mi cabeza". Seguidamente, lanza una reflexión sobre los "garrulos de derechas".

"Por eso voto a la izquierda"

"¿No les da la neurona para pensar que qué más da que sea de izquierdas si sigo siendo español, que ser de izquierdas no es una nacionalidad?", se pregunta. "Obviamente soy español, obviamente quiero que el Mundial lo gane España, y obviamente que amo España. Por eso voto a la izquierda", explica.

Este chico asegura que "si no quisiese a España sería un garrulo más como vosotros". "Os creéis todos que sois Blas de Lezo, Hernán Cortés y el Cid Campeador, y tenéis un complejo de conquistadores, pero no tenéis ni media hostia", afirma rotundo.

Al hilo de esto, lanza una recomendación a los votantes de derechas que se enmarcan en estos registros: "Vamos dejando ya el cuento de las conquistas, de las batallas, de la Edad Media, de las guerras... porque la verdadera guerra, lo que tenemos que hacer, es seguir avanzando en derechos y en calidad de vida. Eso es lo único que importa.

A modo de conclusión, Alberto Fernández lanza esta reflexión: "A mí lo que hizo un señor hace 700 años, que ganó una batalla en no sé dónde, no me puede sudar más los cojones. Así que nada, un besito, cracks, y ¡viva España!".