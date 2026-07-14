El significado de los tatuajes de Ferrán Torres, el jugador que levanta pasiones en el Mundial

Sus cualidades como futbolista nadie las cuestiona, pero durante este Mundial el jugador y goleador del Barça y de la selección española también se ha convertido en protagonista por otros méritos.

Ferrán Torres levanta pasiones y, cada vez que pisa el campo, las redes sociales lo convierten en tendencia. Mucho más desde que, hace solo unos días, varios medios confirmasen que el valenciano termina soltero el Mundial tras romper con la influencer catalana Martina Hunter.

De él se ha comentado todo: su corte de pelo, su actitud cuando aparece en el terreno de juego, su evolución estética y, cómo no, sus tatuajes. El futbolista lleva buena parte de su cuerpo pintado con tinta, especialmente la espalda y los brazos - sus piernas y su torso, de momento, están libres- y cada uno de esos dibujos tiene un significado o rinde homenaje a alguien importante en su vida.

Aquí, repasamos cada uno de sus tatuajes y desvelamos su significado.

Unas alas de resurrección, protagonistas de su espalda

Es el gran tatuaje del delantero de la selección española: unas grandes alas que se despliegan de omoplato a omoplato y que custodian el que ya es su logotipo en el centro, una creativa fusión de sus iniciales, tocado por una corona. Este gran dibujo hace referencia al mito del Ave Fénix, el ave que resurge de sus cenizas.

Debajo de ellas se puede leer "Tú intentas, tú te equivocas, tú te levantas", frase que popularizó el streamer Ibai Llanos.

El conjunto es obra del tatuador valenciano Raúl Ferrer, que también ha pintado el cuerpo de Omar Montes, y que tardó dos días en realizarlo.

El soldado romano con la bandera de Valencia

El otro gran dibujo de la espalda de Ferrán Torres es un gladiador que, como curiosidad, lleva un escudo en una mano y en la otra una bandera, la de la Generalitat Valenciana, lugar en el que nació el deportista.

Un corazón, un cerebro, un peón de ajedrez, las palabras en inglés faith (fé) y grattitude (gratitud) y la locución latina Veni, vidi, vici son otros de los tatuajes que adornan el dorso del futbolista y que representan la resiliencia, el trabajo y el esfuerzo de su carrera deportiva.

En la parte de abajo, hay pintados unos ojos -quizá podrían ser los suyos- y escritos los versículos del pasaje del Nuevo Testamento del libro de James, 1: 5-12. Además, dos ramas de olivo envuelven su cintura finalizando el puzzle de frases motivacionales y mantras de vida.

El 'tattoo' que comparte con su hermana

Un ancla y la leyenda 'I refuse to sink' (Me niego a hundirme) en un tobillo es el tatuaje que simboliza la unión del jugador con su hermana mayor, Arantxa, que es su gran apoyo y su mejor confidente. Ella lo tiene igual.

...y el que le dedica a su hermana

Ferrán Torres tiene grabada con tinta la fecha de nacimiento de su hermana: el 23 de mayo de 1994. Encima de ella, un dibujo de Peter Pan con la frase 'No matter where' (No importa dónde), es la forma de declararle que siempre estará para ella.

Su perro Rex

Otro de los imprescindibles de su familia está dibujado en el interior de su brazo izquierdo. Se trata del primer perro que tuvo la familia, Rex.

Y el crucifijo que aparece y desaparece

Una de las fotografías oficiales de Ferrán Torres por el Mundial 2026. FIFA via Getty Images

Un crucifijo adorna el antebrazo derecho del valenciano. Ese es el tatuaje más visible del jugador del Barça, pero curiosamente el que desaparece en algunas fotos oficiales del F.C. Barcelona borrado con Photoshop.