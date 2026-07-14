El consejo que el Gobierno le da a Feijóo tiene mucho menos "sarcasmo" que la columna de Rajoy

A tan solo unas horas de que tenga lugar el ansiado duelo de semifinales del Mundial de Fútbol 2026 que medirá a Francia y a España, continúa la desmesurada polémica surgida de la columna del expresidente Mariano Rajoy. La afirmación del exmandatario y también exlíder del Partido Popular de que la selección gala tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses" ha generado un auténtico conflicto diplomático en el país vecino. E infinitud de críticas y reacciones en este.

El Gobierno ha desvelado este martes que tuvo que contactar con París para trasladar que "lo que dijo Rajoy no es la posición del Gobierno de España ni el sentir mayoritario de los españoles". Fue el propio jefe de la diplomacia española, el ministro José Manuel Albares el que llamó a su homólogo francés. Así, el titular de Asuntos Exteriores ha cargado de nuevo contra la postura de apoyo del PP a Rajoy, pero ha aprovechado para dejarle un consejo al propio Feijóo. Eso sí, con mucho menos "sarcasmo" que el de un Rajoy cuya respuesta fue que "no me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español".

Desde la actual cúpula de Génova 13, la contestación ha sido la del portavoz nacional Borja Sémper restando importancia y reduciendo todo a un "sarcasmo", a una "expresión sin mala intención". Independientemente de todas las defensas del desfile de cargos populares que tratan de matizar a Rajoy —tras una semana teniendo que matizar a Feijóo por las bajas laborales—, de tratar de ser un chiste o una gracia, ese humor de Rajoy estaría construido sobre la diferencia de personas por su color de piel.

Albares: "Le daría un consejo [a Feijóo]"

En una entrevista en 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a tomar la palabra tras haberle reclamado inicialmente una desautorización de Rajoy al actual líder popular, Núñez Feijóo. Se ha preguntado "¿qué gana el PP siendo antifrancés?" o "¿qué ganan los españoles que trabajan en Renault, Citroën, Carrefour o Decathlon?". Cuestión que le lleva a pensar que la estrategia del PP pasa por una confrontación constante, a pesar de que eso deteriore cuestiones de estado como la diplomacia: "El PP sueña con volver al choque de Perejil con Marruecos, con Argelia o con México".

En este sentido, Albares cree que los populares "son un estorbo para la política exterior de España" y que "están día a día tratando de entorpecer la etapa más brillante de la política exterior de España", al tiempo que ha vuelto a reiterar el boicot al nuevo Tratado de Amistad con Francia. "Que un gobierno tenga un choque diplomático ocurre, pero que el partido de la oposición vaya directamente al choque con un país, con un expresidente, que torpedee la amistad con Francia, es algo incomprensible", ha opinado.

Y así, ha aprovechado para aconsejar a Feijóo con una cuestión que tanto sirve para el partido de esta noche como por si algún día llega a convertirse —si quiere— en presidente del Gobierno. "Le daría un consejo: hay momentos para hacer oposición y momentos para ser español. Cuando es un momento de unidad nacional es el momento para ser español, no para envenenar", ha remachado el titular de Asuntos Exteriores.