Britney Spears responde después de las imágenes sacando el cuerpo por la ventanilla de un coche: "Nada es lo que parece"

Britney Spears llega al estreno en Los Ángeles de "Érase una vez en Hollywood", el 22 de julio de 2019, en California.

A pesar de declararse culpable hace un par de meses por conducir bajo los efectos del alcohol, hacer una promesa de buena conducta, pagar una multa de más de 500 dólares e ir a terapia con un psicólogo a cambio de evitar la cárcel, Britney Spears no para de generar escándalos.

Este fin de semana, unas imágenes de ella sacando el cuerpo de la ventanilla superior de un vehículo en una carretera de Los Angeles (EEUU) volvieron a poner el foco en ella y en su estado.

La artista viajaba con parte del cuerpo por fuera de una camioneta Mercedes negra por la autopista 101 cerca de Studio City, según detalló Page Six, donde se publicaron las instantáneas.

Ahora, ha respondido a través de su cuenta de Instagram, donde ha bromeado con que, a pesar de que fue solo "un instante", "necesita salir del tejado más a menudo". "Lo que la gente ve son dos segundos de locura mía arqueándome hacia los señores, sin embargo, los días y las horas de mi realidad son mucho más. Nada es lo que parece", escribió junto a la propia instantánea difundida por los medios y otra de una niña pequeña acurrucada.

Una fuente cercana a Spears aseguró al Daily Mail que la cantante de éxitos como Toxic se asomó por el techo solar del vehículo solo "por un instante" para comprobar el tráfico, ya que los coches estaban parados.

“De niña, cuando crecía en el sur, solía hacer esto todo el tiempo. Le encanta sentir el viento cálido en su cabello en verano, es divertido", señalaron al citado medio. "Está disfrutando de un verano estupendo y está feliz; se encuentra en un buen momento. Si es ilegal meter la cabeza por el techo corredizo, ¡ella no lo sabe! No tenía mala intención", la excusaron.

Del #FreeBritney a su buena voluntad tras el escándalo de conducción

Estos episodios, marcados por sus eclécticas publicaciones en redes sociales, llegan cinco años después de que la artista consiguiera su autonomía tras estar desde 2008 bajo la tutela de su padre y sus abogados, quienes gestionaban desde su dinero, su trabajo a la relación con sus hijos.

Esta lucha despertó todo un movimiento entre sus seguidores bajo el hashtag #Freebritney, con la que se quería visibilizar también las consecuencias a nivel de salud mental que había tenido esta limitación en su vida. Spears publicó un libro en 2023, Woman in me, en el que relataba estos episodios y otros tanto de su vida y donde llegó a explicar por qué hacía estos vídeos bailando semidesnuda en redes sociales.

Sin embargo, el reciente incidente por el que fue arrestada en marzo tras conducir bajo los efectos del alcohol puso de nuevo el foco en su salud mental y su estado. No obstante, tras conocerse la noticia, su equipo comunicó que la cantante habría ingresado voluntariamente en un centro de rehabilitación y que estaba poniendo toda su voluntad en que estos episodios no volviesen a ocurrir.

"Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles", señalaron entonces. Asimismo, se dejó claro que la artista mantendrá la custodia de sus hijos: "Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan, tan necesario, para que alcance el éxito y el bienestar".