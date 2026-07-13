Un superordenador predice el resultado del España-Francia tras 25.000 simulaciones

El encuentro entre España y Francia puede ser de los más igualados del Mundial

La selección española se la juega contra Francia. El pase a la final será caro; dos de las mejores selecciones del mundo se vuelven a cruzar. Ya sucedió en las semifinales de la Eurocopa 2024, donde España se impuso con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo. Y también en la misma ronda de la Nations League 2025, con victoria 5-4 para La Roja.

Lamine Yamal y Mbappé parecen destinados a disputarse la gloria. El camino de España ya ha tenido complicaciones, con victorias en los últimos minutos ante Portugal en octavos y Bélgica en cuartos. Francia también sudó para vencer por 1-0 a Paraguay en octavos. En cuartos se deshizo de Marruecos con un 2-0. Pero sin duda, ambos conjuntos encaran este partido con un extra de intensidad.

Los más optimistas ven a la selección española como favorita, mientras que otros temen a los franceses; y no es para menos: sería su tercera final mundialista consecutiva. Basta con observar los nombres de su 11 inicial para guardarles respeto.

La tecnología puede ofrecer alguna pista. El superordenador Opta ha llevado a cabo 25.000 simulaciones con el objetivo de predecir quién es el favorito. El fútbol tiene mucho de emociones y de azar, no todo lo puede adivinar una máquina, pero no hay que negar que los datos también cuentan.

La selección favorita en la semifinal España-Francia

El superordenador considera que Francia tiene más posibilidades. Después de 25.000 simulaciones, los galos vencen en el 57% de ellas.

Como puedes ver, la diferencia no es demasiado grande. Las simulaciones predicen un encuentro igualado, pese a la ventaja de Francia.

Una de las claves es que Francia cuenta con una defensa sólida y un Kylian Mbappé en estado de gracia, lleva 8 tantos en este Mundial. Pero España tratará de imponer su juego de posesión y dominio, y tampoco hay que olvidar que su línea defensiva se ha mostrado solvente; solo un gol encajado en toda la competición y apenas ocasiones concedidas.

Pase lo que pase, toca disfrutar del encuentro. España lleva 16 años sin alcanzar las semifinales de un Mundial. Y todo el mundo sabe lo que ocurrió después.