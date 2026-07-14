Bruno Mars sorprende al público cortando y comiendo jamón en pleno concierto: "Que le enseñen, por dios"

El cantante estadounidense Bruno Mars actúo este fin de semana durante su concierto en el Riyadh Air Metropolitano, la primera parada española de su gira The Romantic Tour. Durante la actuación, y ante unas 50.000 personas, el artista sorprendió saliendo al escenario con una pata de jamón ibérico.

La sorpresa fue mayúscula para todos sus fans cuando empezó a cortar la pieza, aunque no con demasiada habilidad, y después no dudó en probarlo. Un momento que no para de compartirse en redes sociales y que se produjo a modo de cierre de Leave the Door Open, un tema interpretado junto a Anderson Paak.

Momentos antes, Paak había irrumpido en escena con una paletilla al hombro, y Bruno Mars aprovechó para que le trajeran un jamonero con su propia pieza. Su cara de felicidad lo decía todo tras degustar este producto típicamente español.

Muchos asistentes calificaron el momento como "el gesto más español de la gira", especialmente porque en otras ciudades europeas el artista optó por homenajear a los países anfitriones luciendo camisetas de sus selecciones nacionales.

Algunos comentarios en los vídeos que se han compartido de este momento piden "que le enseñen a cortarlo", en referencia al jamón que exhibió en el escenario durante uno de los dos conciertos que ha dado en Madrid.

Bruno Mars en España, ocho años después

El cantante, que no actuaba en España desde 2018, regresó a Madrid con dos conciertos que reunieron a cerca de 120.000 espectadores entre ambas fechas. Además de interpretar grandes éxitos como 24K Magic, Treasure o Uptown Funk, el artista dejó para el recuerdo esta imagen difícil de olvidar.

Bruno Mars (Peter Gene Hernandez, Honolulu, Hawái, 1985) es uno de los artistas pop más exitosos del siglo XXI. Cantante, compositor, productor y showman, ha destacado por mezclar pop, R&B, funk, soul, reggae y rock en un estilo muy reconocible.

Tras mudarse a Los Ángeles, logró abrirse camino primero como compositor y productor para otros artistas antes de saltar a la fama como cantante gracias a colaboraciones como Nothin' on You y Billionaire.

Su consolidación llegó con Unorthodox Jukebox (2012) y, sobre todo, con 24K Magic (2016), que lo situaron entre los artistas más importantes de su generación y le valió numerosos premios Grammy.

En los últimos años, Mars ha seguido ampliando su catálogo de éxitos con el proyecto Silk Sonic junto a Anderson .Paak y con colaboraciones de gran repercusión como Die With a Smile con Lady Gaga.

Este año el cantante estadounidense regresó además a su carrera en solitario con The Romantic, su primer álbum propio en una década, confirmando una trayectoria que supera los 150 millones de discos vendidos.