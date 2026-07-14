El guiño de Lola Índigo a la selección española tras las palabras de Unai Simón: "La Lola Índigo esta..."

El jugador de la selección española Unai Simón fue protagonista este lunes tras recomendar una canción de la artista granadina Lola Índigo. Tras superar el récord de imbatibilidad en un Mundial y haber recibido un solo gol en lo que va de torneo.

El gran rendimiento del portero vasco le ha convertido en uno de los artífices de que España esté en semifinales. Horas antes del partido que enfrentará a la Selección contra Francia, Unai Simón atendió a los medios de comunicación.

En una entrevista para COPE, el guardameta del Athletic Club dejó un momento que no para de compartirse en redes. Preguntado por qué música escucha para relajarse, Unai Simón dijo: "Últimamente escucho mucho a la Lola Índigo esta".

Tras las risas de algunos periodistas, el portero de la Selección se disculpó por la expresión y aclaró que concretamente se refería al tema El bachatón de la L, de la cantante andaluza.

Parece que el corte de la entrevista a Unai Simón llegó a Lola Índigo, pues ha respondido al portero vasco con guiño a la selección española incluido. La granadina publicó un post en sus stories de Instagram replicando la frase "La lola Índigo esta" mientras de fondo sonaba El bachatón de la L.

Todo ello, con dos banderas de España que dejaban muy claro que Lola Índigo se estaba refiriendo con esa frase a las palabras de Unai Simón en COPE y que, lejos de molestarle, le han parecido divertidas.

España, a un paso de la final del Mundial

España se juega esta noche el pase a la final del Mundial 2026 ante Francia en Arlington (Texas), en un duelo con aroma de final anticipada entre dos de las grandes selecciones del torneo.

Los de Luis de la Fuente llegan en su mejor momento tras eliminar a Austria, Portugal y Bélgica, apoyada en la irrupción de Lamine Yamal, la solidez de Unai Simón y la determinación de Mikel Merino de cara al gol.

Enfrente estará una Francia que ha firmado un camino impecable hacia semifinales, con pleno de victorias y liderada por Kylian Mbappé, referente de un equipo que combina pegada, velocidad y experiencia en las grandes citas.

El partido será una reedición de la semifinal de la Eurocopa 2024, en la que España se impuso por 2-1, y enfrenta a dos selecciones que aspiran a dominar el fútbol internacional durante la próxima década.