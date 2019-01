De qué va y dónde ver 'Madre', el corto español nominado al Oscar

Los Oscar tendrán toque español. Madre, el cortometraje de Rodrigo Sorogoyen, será una de las producciones que representará a España en los premios de la Academia de Hollywood después de que Campeones se quedase fuera de la lucha por el Oscar a Mejor película de habla extranjera.

Aunque parezca nueva, este trabajo se estrenó el 17 de marzo de 2017 y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos como el Premio del Público en el Festival de cine de Málaga ese mismo año y el Goya a Mejor cortometraje de ficción en 2018.

Aunque el cineasta confesó que no todo empezó bien. En una entrevista en la web Filasiete señaló que cuando estrenó Madre en el Festival de Cine de Málaga la reacción del público no fue especialmente buena. "La reacción del pú­blico fue de silencio sepulcral. Nin­gún aplauso [...]. Es muy ra­ro que el público en un festival no aplauda al final, pero luego me cons­ta que les ha gustado mucho la pe­lícula".

La buena acogida de la producción ha hecho que Sorogoyen grabe una segunda parte en forma de largometraje, con el mismo nombre, que se estrenará en otoño de 2019.

¿De qué va?

Madre dura 18 minutos y cuenta la historia materno-filial entre Marta (Marta Nieto), su madre (Blanca Apilánez) y su hijo, Iván (Álvaro Balas). Se centra en las conversaciones que mantienen Marta y su madre después de que el hijo de la primera, de seis años, la llamase desde una playa francesa. Está perdido porque su padre le ha dejado solo.

¿Dónde se puede ver?

El cortometraje está disponible en La Otra de Telemadrid.

¿Quién es Rodrigo Sorogoyen?

Rodrigo Sorogoyen del Amo es un director de cine, realizador y guionista español de 37 años, nieto del cineasta Antonio del Amo. Comenzó su carrera en producciones para televisión como Impares (2008), La pecera de Eva (2010) o Frágiles (2013). En 2013 dio el salto en solitario a la gran pantalla con el estreno de Stockholm, galardonada con tres Biznagas de Plata en el Festival de Cine de Málaga. Su segundo largometraje Que Dios nos perdone (2016) consiguió dos nominaciones a los premios Goya, aunque finalmente no se hizo con ninguno.

El tercero y último trabajo, por el momento, El reino opta a hacerse con 10 cabezones en esta edición de los Goya y además fue la gran triunfadora de los premios Feroz con cinco galardones.